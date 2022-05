2022年05月31日 12時30分 サイエンス

NASAの火星ヘリコプター「インジェニュイティ」が28回目のフライトに成功、火星の空中写真をつなぎ合わせたムービーも公開中

by Stuart Rankin



NASAの火星探査機「パーサヴィアランス」と共に火星へ送り込まれたヘリコプター「インジェニュイティ」は、人類史上初となる「地球以外の惑星での動力飛行」を目指して設計された無人ヘリコプターです。インジェニュイティは2021年4月19日に火星で初めてのフライトに成功すると、その後もフライトを繰り返し、記事作成時点ではなんと28回ものフライトを行っています。そんなインジェニュイティが25回目のフライトの際に撮影した写真をつなぎ合わせ、まるで火星の空を飛んでいるような気分が味わえる動画が公開されました。



NASA’s Ingenuity Mars Helicopter Captures Video of Record Flight

https://www.jpl.nasa.gov/news/nasas-ingenuity-mars-helicopter-captures-video-of-record-flight



Ingenuity Was Supposed to Have Only 5 Flights. Watch Its Glorious 25th Flight on Mars!

https://www.sciencealert.com/ingenuity-was-supposed-to-fly-5-times-here-s-video-from-its-insane-25th-flight-on-mars



火星の大気は地球の約1%しかないため、地球と同じようにヘリコプターを飛ばすのは困難です。大気の薄い火星で飛行するため、インジェニュイティは1.2メートルの翼2枚が毎秒40回転で互いに逆回転する回転翼(ローター)を備えており、ソーラーパネルで充電されるリチウムイオンバッテリーにより1火星日あたり90秒の飛行が可能となっています。





機体を込めてパーサヴィアランスと共に送り出されたインジェニュイティは、2021年4月19日に人類史上初となる「地球以外の惑星での動力飛行」に成功しました。インジェニュイティがふわっと浮き上がるように飛行する様子を捉えた動画は、以下の記事から見ることができます。



NASAの火星ヘリコプターが飛行に成功、人類史上初の快挙 - GIGAZINE





当初はミッション期間中に5回のフライトが行われる予定だったインジェニュイティですが、5回を過ぎても問題なく稼働できたことから、NASAはミッションの無期限延長を発表。記事作成時点ではなんと28回ものフライトに成功し、総飛行距離は6909メートル、最高高度は12メートル、最高速度は秒速5.5メートル、総飛行時間は約54分となっています。



Mars Helicopter - NASA Mars

https://mars.nasa.gov/technology/helicopter/#Flight-Log





そんなインジェニュイティが25回目のフライトで空中から撮影した写真をつなぎ合わせ、まるで火星の上空を飛んでいるような気分が味わえる動画も公開されています。なお、インジェニュイティはこの25回目のフライトで704メートルもの長距離を飛行し、最高時速の秒速5.5メートルという記録も打ち立てたとのこと。



NASA's Ingenuity's record-breaking 25th flight - YouTube





最初の画像はフライト開始から1秒後、高度約1メートルの時に撮影されたもので、地面にインジェニュイティの影がはっきり写っています。





一気に垂直方向へ上昇し……





約10メートルの高度に達します。





すると南西方向へフライトし、3秒未満で最高速度まで加速。インジェニュイティのフライトは、NASAからパーサヴィアランス経由で送信されたコマンドに基づいていますが、フライト中はインジェニュイティのセンサーがリアルタイムでデータを収集・分析して自律的に飛行しています。





さまざまな地形の上を飛行し……





高度を下げたところで動画は終了しました。なお、このフライトの総飛行時間は161.3秒だったそうですが、動画は撮影した画像をつなぎ合わせたものであるため、時間が35秒未満まで圧縮されています。





NASAのジェット推進研究所のエンジニア兼インジェニュイティチームのリーダーであるTeddy Tzanetos氏は、「私たちの記録的なフライトでは、インジェニュイティの下向きナビゲーションカメラが、火星表面から33フィート(約10メートル)の高さを時速12マイル(時速約19キロメートル)で滑空するような、息をのむ感覚を与えてくれました」と述べました。