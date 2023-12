「Steam Deckの排気口の臭いフェチ」がミーム化し大流行、メーカーが「体に悪いからやめて」と注意喚起

新車の香りや、電子機器を開封した時の工場のような臭いなど、機械の独特な香りがたまらないという人は少なくありません。2022年にValveから発売された携帯ゲーミングPC「 Steam Deck 」の排気口の臭いをかぐのがやめられないと報告するユーザーが相次いだことを受けて、Valveが健康上の懸念を理由にそのような行為を控えるよう呼びかける事態が発生しました。 Valve To Steam Deck Owners: Stop Huffing Its Vent Fumes https://kotaku.com/valve-steam-deck-fumes-vent-smell-good-safe-exhaust-1851094071

2023年12月14日 12時00分00秒 in ハードウェア, ゲーム, Posted by log1l_ks

