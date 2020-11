2020年11月12日 11時25分 ゲーム

Xbox Series Xから煙が立ち上るムービーがネット上で拡散中、フェイクとの指摘も



Microsoftが2020年11月10日に発売した次世代家庭用ゲーム機「Xbox Series X」が、もうもうと白煙を上げている映像がソーシャルメディアに複数投稿されています。この問題について、Microsoftは「調査を進める」との声明を発表していますが、「電子タバコで再現できる」と懐疑的な声も複数あがっているほか、Microsoft公式が「Xboxにタバコを吸わせないでください」と訴えるなどXbox Series Xで発生した問題の報告をからかう動きも現れています。



Microsoft: ‘please do not blow vape smoke into your Xbox Series X’ - The Verge

https://www.theverge.com/tldr/2020/11/11/21561402/xbox-series-x-fake-hoax-smoke-ping-pong-ball-problem-meme



Viral videos show Xbox Series X consoles smoking, but are they real or fake? | Windows Central

https://www.windowscentral.com/viral-videos-show-xbox-series-x-console-smoking-are-they-real-or-fake



Those smoking Xbox Series X videos appear to be fakes - Polygon

https://www.polygon.com/2020/11/11/21560836/xbox-series-x-smoke-smoking-hardware-issues-microsoft-fake-videos-misinformation



TwitterユーザーのArek Adamowiczさんが投稿したXbox Series Xのムービーが以下。本体天面の排気口から、白い煙が噴出しているのが見えます。このツイートには、記事作成時点で1.6万件の「いいね」が寄せられ、7033件の引用リツイートが行われるなど注目を集めています。





また、Cherish meさんが投稿した別のムービーでは、煙の勢いは上記のムービーより控えめながら、破裂音とともにXbox Series Xが接続されていると思われるテレビモニターの画面の表示が変わる様子も収められています。



This nigga Xbox is smoking pic.twitter.com/Hqo7QHPO1F — ???????????????????????????? ???????? (@NICKBLanco_) November 11, 2020



一方、映像は電子タバコの煙を使ったフェイクであるとの見方も存在します。以下は、有志が電子タバコを使って、Xbox Series Xから煙が噴き出るのを再現したムービーです。



CANSADO de las FAKE NEWS.



Os dejo un video MIO explicando porque es Fake lo de la consola "Quemada" y como han logrado este efecto incluso estando la consola "APAGADA" pic.twitter.com/LfXzIBSu6N — Xbox Studio (@XboxStudio) November 11, 2020



画面には、電源がついた状態のXbox Series Xと電子タバコらしき機器が映っています。





本体の電源を落とすと……





天面から煙が出てきました。これは、本体から発煙したとする前述のムービーが、「電源を落としてからも内部の排熱のためにファンが動作する」という仕様を利用して作られた映像である可能性を示しています。





投稿者はこのムービーを作成した意図について、「蒸気を使い、本体の電源を落とすことで、本体が煙を上げているように見える状況を作れるということを示そうと思いました」と説明しています。



For the English people: I want to show you, how, with a Vapor and turning off the console, you can make a situation that looks like the console is "On Fire" — Xbox Studio (@XboxStudio) November 11, 2020



同様に、電子タバコでXbox Series Xから煙が上がっている様子を再現してみたTwitterユーザーは「蒸気が1分近くも本体から漂っていました。Xbox Series Xは密閉されていてしっかりした作りなので、長期間蒸気を保持することができたのだと思います」と報告しています。



I made a small experiment with vape..



same as the fake spreaded video..



and I even waited for almost a minute and the vape was still there..



I think because it is tight and well built it kept the vape for a long time inside..



so from my humble POV,



I see it's vape.. pic.twitter.com/GKWMgCkCUP — Ma❌L!oN ???? (@azizalrashed85) November 11, 2020



この問題について、MicrosoftはIT系ニュースサイトThe VergeのレポーターであるTom Warren氏など複数の報道関係者を通じて、「当社は、製品の安全に関するすべての報告を真剣に受け止めていますが、当社の製品は業界基準を満たしているか、基準を上回っています。目下、我々は調査を進めています」との声明を発表しました。



Microsoft: "We take all product safety reports seriously and our products meet or exceed industry standards. We are in the process of investigating further." — Tom Warren (@tomwarren) November 11, 2020



また、Xbox公式Twitterアカウントは、「こんなことを言わなければならないのは信じられないことですが、Xbox Series Xに電子タバコの煙を吹き込むのはやめてください」とツイートしています。



We can't believe we have to say this, but please do not blow vape smoke into your Xbox Series X. — Xbox (@Xbox) November 11, 2020



さらに、「Xbox Series Xから煙が出た」という報告を面白がるような投稿も見られます。Twitterには、本体がタバコを吸っているような雑な合成画像とともに「なんだよXbox!Xboxが煙を出してしまったので返金してもらいたいもんだ!」とのツイートや……



What the heck Xbox!!! My Xbox started to smoke I want a refund! #XboxSeriesX pic.twitter.com/QnI1m7xNZr — Mario (@marioyee_) November 11, 2020



「ウワサは本当だったのか……。Xbox Series Xをシャットダウンするのを忘れていたら、今朝タバコを吸っているところを目撃してしまいました」と報告するツイートが投稿されていました。



I guess the Xbox rumours were true...



I forgot to shut down my Series X this morning and just caught it smoking :( pic.twitter.com/4dPYBPuySN — Tom Ryan-Smith (@Monkeynuke) November 11, 2020



「Xbox Series Xには排熱の問題があるのではないか」との疑いに端を発した今回の問題について、ニュースサイト・Windows Centralは「私たちは、本体の温度を計測する実験でXbox Series XがXbox One Xより低温で動作していることを確認しています。もちろん、Xbox Series Xが煙を上げているムービーが本物であり、悪意をもって撮影されたものではないという小さな可能性も否定できませんが、適切に絶縁されていれば現代の電子機器でそのようなことが起きることはまれです。外装の一部が本体の中に落ちて発火する可能性もわずかですし、バッテリーのない据え置き型ゲーム機がスマートフォンのように発火するということは起こり得ません」と指摘しました。