任天堂が「Nintendo SwitchをSteam Deckでエミュレーションする動画」を削除している



2022年2月25日に発売された「Steam Deck」は、LinuxベースのOSを搭載した携帯型のゲーミングPCです。そんなSteam DeckにNintendo Switchのエミュレーターを導入して実際にプレイする様子を詳しく解説したムービーが、著作権侵害を理由に削除されたと報じられています。



Steam DeckにはArch Linuxをベースにした「SteamOS」が搭載されています。また、Steamクライアントはクローズドですが、SteamOSそのものはオープンソースで開発されており、ユーザーは自由にソースコードの改造やビルドが可能です。SteamOSのオープン性と可改造性は、Valveの創設者であるゲイブ・ニューウェル氏も認めるところです。



Valve創設者がPCゲームをいつでもどこでも遊べる携帯ゲーミングマシン「Steam Deck」について語る - GIGAZINE





YouTubeユーザーのThe Phawxは、Steam DeckでNintendo Switchのエミュレーター「Yuzu」をインストールする方法や使い方を紹介するビデオを投稿しましたが、すぐに著作権上の理由で削除されました。ただし、Nintendo Switchのエミュレーターを動かすだけの短いムービーは削除されずに残っています。



VULKAN NOW WORKING FOR YUZU ON STEAM DECK!! - YouTube





また、初代Xboxのエミュレーターを動作させているところも投稿していますが、こちらも削除されていません。



Steam Deck - Xbox Emulation With Xemu! How To Guide! - YouTube





Yuzuは以前にもオンラインマルチプレイ機能を搭載したところ、速攻で削除され、開発チームが謝罪文を発表したこともありました。



Nintendo Switchエミュレーターの「yuzu」がオンラインマルチプレイをサポートするも速攻で削除 - GIGAZINE





エミュレーターは、それ自体は違法ではなくても、違法コピーのゲームソフトを遊ぶといった著作権を侵害してしまうような使い方ができてしまうのが問題。そのため、任天堂は以前から違法な使い方ができてしまうエミュレーターや違法なROMデータを厳しく取り締まっていて、2015年にあらかじめ有名ソフトがロードされた状態のゲームボーイエミュレーターがGitHubで公開されていたのに対し、削除依頼を提出しています。



任天堂がゲームボーイエミュレーターの削除依頼をGitHubに提出 - GIGAZINE





また、ゲームの違法ROMを配布する海賊版サイトにも訴訟を起こし、2億円超の損害賠償金を勝ち取りました。



任天堂がゲームの海賊版配布サイトに勝訴、2億円超の損害賠償金を勝ち取る - GIGAZINE





なお、The Phawx氏はニンテンドー3DSのソフトもSteam Deck上で動かすことに成功しています。



We can finally play 3DS games on-the-go. pic.twitter.com/wdChLy49MR — Cary Golomb (@carygolomb)