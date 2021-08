2021年08月21日 17時00分 ゲーム

ブラウザ上から無料で「スーパーマリオ64」がプレイできるサイトが登場



1996年6月にNINTENDO64向けのアクションゲームとして発売された、スーパーマリオシリーズ初の3D作品である「スーパーマリオ64」を、ブラウザ上から無料でプレイできるサイトが登場しています。



Random: You Can Play Super Mario 64 Via The Xbox's Web Browser - Nintendo Life

https://www.nintendolife.com/



You can now play 'Super Mario 64' in a web browser on iPhone, iPad, and Mac - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2021/08/20/you-can-now-play-super-mario-64-in-a-web-browser-on-iphone-ipad-and-mac/



GitHub上で進められている「スーパーマリオ64を逆コンパイルしてプログラミング言語によるソースコードを抽出する」というプロジェクトをベースに、スーパーマリオ64をブラウザ上からプレイできるようにしてしまったサイトが登場しました。サイトは以下の通りで、PCのブラウザだけでなくiPhoneやiPad、さらにはXbox Series Xのブラウザからアクセスしてもスーパーマリオ64がプレイできるようになっています。



Super Mario 64 on the Web! ????

https://froggi.es/mario/





以下のムービーは、Xbox Series Xに搭載されているブラウザであるEdgeを使い、上記のサイトにアクセスしてコントローラーでスーパーマリオ64をプレイしている様子を撮影したムービー。





実際にブラウザ版スーパーマリオ64をプレイしてみたところ、遅延やラグなどはほとんどなく、ブラウザ上でプレイしているとは思えないほどスムーズにゲームを楽しむことが可能。また、コントローラーを接続すればiPhoneやiPadからもプレイすることができます。なお、セーブデータを保存することもできるようになっているのですが、9to5Macは「セーブデータを保存する場合は、ブラウザのキャッシュを削除しないように」と注意喚起しています。



操作方法は以下の通り。





任天堂といえばゲームのROMデータの配布や改造版の配布などに対してデジタルミレニアム著作権法(DMCA)を用いた著作権侵害を主張し、配信停止を強く求めることで知られているため、このブラウザ版スーパーマリオ64について任天堂関連メディアのNintendo Lifeは、「いつまでブラウザ上でスーパーマリオ64がプレイできるかはわかりません」と記しています。





なお、ブラウザ上でスーパーマリオ64がプレイできることについて、Nintendo Lifeは「元のスーパーマリオ64のデータサイズは約8MBなので、このゲームがブラウザ上でプレイできても驚きはありません。むしろ、Discord上でGIF画像を送ったり、YouTubeの動画を再生したりする方がデータとしては重いでしょう」と記しています。