WindowsでiCloudキーチェーンのパスワード管理が可能＆EdgeでiCloudが使えるようになったので実際に導入してみた

Appleが2021年8月17日に、クラウドストレージサービス「iCloud」のWindows向けクライアント「 iCloud for Windows 12.5 」をMicrosoft Storeでリリースしました。このiCloud for Windows 12.5でWindowsでiCloudキーチェーンを管理することが可能になっただけでなく、これまでGoogle Chromeで配信されていた拡張機能に加え、Microsoft Edgeでも拡張機能でiCloudを利用できるようになったとのことで、実際にiCloudパスワードを導入してみました。 iCloud を入手 - Microsoft Store ja-JP https://www.microsoft.com/ja-jp/p/icloud/9pktq5699m62#activetab=pivot:overviewtab Windows 用 iCloud をダウンロードする - Apple サポート (日本) https://support.apple.com/ja-jp/HT204283 Microsoft Storeにアクセスし、「入手」をクリックしてインストールします。

・関連記事

「セキュリティリスクが高い」のにパスワードが認証方法として使われ続ける理由とは? - GIGAZINE



iPhoneやiCloudのストレージを「読み取り不可のiMessageデータ」が占領しているとの指摘 - GIGAZINE



「Appleは中国政府にiCloudやApp Storeの検閲を許すことを妥協した」という報告 - GIGAZINE



AppleがiCloudの写真をGoogleフォトへ転送できるオプションを実装 - GIGAZINE



iCloudで36時間にわたってアクセス障害が発生、「クリスマスプレゼント」が原因か - GIGAZINE



2021年08月21日 19時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ネットサービス, セキュリティ, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.