2026年02月03日 14時00分 ソフトウェア

スーパーマリオ64をPDFファイルに移植することに成功



PDFは単なる静的な文書フォーマットとしてだけではなく、内部にXMLやJavaScriptを埋め込んで実行できる仕組みがあります。そのJavaScript機能やテキストフィールドなどを駆使し、PDFファイル上で「スーパーマリオ64」の実行に成功したことが報告されています。



Running DOOM And Super Mario 64 Inside A PDF File | Hackaday

https://hackaday.com/2026/02/02/running-doom-and-super-mario-64-inside-a-pdf-file/





FPSの「DOOM」をありとあらゆるものにインストールする「DOOMチャレンジ」の一環として、2025年1月にはDOOMをPDFファイルに移植した「DoomPDF」が登場しました。DoomPDFはPDFのJavaScript環境を利用して、テキストフィールドを使ってASCIIでDOOMのプレイ画面を表現しています。



あの「DOOM」がついにPDFファイルに移植される - GIGAZINE





家庭用ゲーム機のNINTENDO 64向けゲーム「スーパーマリオ64」もRTAプレイヤーやレトロゲーム愛好家などを中心に今でも根強い人気を保っており、初代PlayStationで動かした「Super Mario 64(DualShock Version)」やゲームボーイアドバンス版を作る非公式プロジェクト、Apple TVに移植した例など、さまざまな方法でプレイする試みがされてきました。



そんな「スーパーマリオ64」を、DoomPDFからインスピレーションを得てPDFへの移植に成功したことをYouTubeチャンネルのGame of Tobiが報告しています。



以下が「スーパーマリオ64 PDF」をプレイしているムービー。ムービーではApple Watchで「スーパーマリオ64」をプレイする様子や、1分40秒ごろから実際にPDFで「スーパーマリオ64」を動かしている様子を見ることができます。ゲームと比べて動作が遅くカクカクしていますが、見慣れたフィールドをマリオが飛び回る様子がPDF上に再現されています。



I got Super Mario 64 running on PDF - YouTube





「スーパーマリオ64 PDF」は1～2FPS程度で動作し、出力はASCII形式です。Game of Tobiは「動作がとても遅いおかげで、1フレーム単位の入力テクニックなど精密なボタン操作がやりやすいです」と語っています。





Hackadayによると、DoomPDFが古いDOS環境などをエミュレートする仕組みである「DOSBox」を使っていたのに対し、「スーパーマリオ64 PDF」は外部プログラムやエミュレータに依存せず23.5MBのPDFだけで動くスタンドアロン形式になっているとのこと。なお、「スーパーマリオ64 PDF」を動かすためにはJavaScriptを実行できるPDFリーダーが必要です。





記事作成時点では、「スーパーマリオ64 PDF」の実際のPDFファイルおよびソースコードは公開されていません。Game of Tobiは「このゲームがこんな形式で動いているのを見るのは、本当に不思議な感覚です。そしてこれは、『スーパーマリオ64』のデコンパイル後に可能になったことの、新たな1つの例でもあります。コミュニティにこうした形で貢献できたことをとてもうれしく思っていますし、今後も同じようなプロジェクトがたくさん出てくるのを楽しみにしています」と語りました。