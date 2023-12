TikTok運営元のByteDanceがVRヘッドセット「Pico 5」開発を中止、「Pico 4」の売上がVR市場で低迷しているため

・関連記事

Meta QuestシリーズのVR空間内でクラウドゲームサービス「Xbox Cloud Gaming」が利用可能に、場所や時間を選ばず数百種類のゲームが楽しめる - GIGAZINE



TikTokを運営するByteDanceがゲーム事業から撤退するという報道 - GIGAZINE



Apple Vision Pro対応の「空間ビデオ」がiOS 17.2パブリックベータ版で撮影可能に、実機で視聴するとどんな感じなのか? - GIGAZINE



PC接続不要でVRだけではなくMR(複合現実)も楽しめるMeta Quest 3速攻外観レビュー - GIGAZINE



Meta Quest 3をセットアップしてみた、フルカラーのパススルーによるMR(混合現実)は果たしてどれほどのものなのか? - GIGAZINE



自分の部屋が完全に別の空間になる圧倒的なMR体験を遊べるMeta Quest 3のフルカラーパススルーがすごすぎた - GIGAZINE

2023年12月14日 19時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.