2023年09月05日 11時05分 ハードウェア

Metaは次期Quest Proの製造でLGと提携しているとの報道、2025年に30万円級のハイスペックヘッドセットをリリース



Quest ProなどのVRヘッドセットを開発・販売するMetaが、次期Quest Proの開発で韓国の電子機器メーカーであるLGと提携すると報じられています。



[단독] 애플에 한방 먹은 메타…LG와 손잡고 ‘이 시장’ 뛰어든다는데 - 매일경제

https://www.mk.co.kr/news/it/10821154





Meta Reportedly Partnering With LG For 2025 Quest Pro 2

https://www.uploadvr.com/meta-quest-pro-2-lg-partnership-2025/





Meta reportedly working with LG on new Quest Pro - The Verge

https://www.theverge.com/2023/9/4/23858650/meta-quest-pro-lg-partnership-release-date-pricing-rumor



2022年11月、韓国の報道機関であるSBS Bizが「Metaは将来リリースされるヘッドセット用のOLEDマイクロディスプレイの供給を確保するためにLGと交渉に入った」と報じました。OLEDマイクロディスプレイは、ピクセル密度が高いため、より高解像度かつコンパクトなヘッドセットを実現可能です。



さらに、韓国の毎日経済新聞が「次期Quest Proを製造するために、MetaがLGとその子会社が関与する広範なパートナーシップを締結した」と報じました。これによると、LGは関連子会社が開発するコンポーネントを使用して、ヘッドセットの製造を担当することになるとのこと。MetaとLGの提携による最初の製品は2025年に発売される予定で、価格は2000ドル(約29万円)程度になる模様。



報道では、MetaとLGが共同開発するこのヘッドセットの名称は「Quest 4 Pro」になるという業界関係者の発言が引用されていますが、VR・AR関連メディアのUploadVRは「この名称になる可能性は低い」と指摘し、Metaのこれまでの命名ルールや製品ラインを考慮すると、製品名は「Quest Pro 2」になる可能性が高いとしています。





MetaがVRヘッドセットの開発について経験豊富な電子機器メーカーと提携するのは今回が初めてではありません。2017年に発表され、2020年6月に販売が終了したMetaのOculus Goは、中国のXiaomiによって製造されたVRヘッドセットです。また、2019年に発売されたOculus Rift SはLenovoによって共同設計・製造されました。どちらのVRヘッドセットも側面にパートナー企業のロゴが配されており、前面にはOculusブランドのロゴが刻印されています。



ヘッドセットを開発するビッグテックが韓国のハードウェア企業と提携するのは今回が初めてではありません。GoogleはSamsungと提携し、新しいAR/VRヘッドセットを共同開発するプロジェクトを発表しています。



SamsungとGoogleとQualcommが手を組んで新しいAR/VRを開発中 - GIGAZINE





なお、今回の報道によるとMetaが2024年に発売を計画している安価なVRヘッドセットはLG製ではなく、価格も200ドル(約2万9000円)未満になると推測されています。ただし、UploadVRは「3年前のQuest 2でさえ販売価格が300ドル(約4万4000円)であることを考えると、これだけ安価なVRヘッドセットが登場すると信じるのは難しいです」と指摘しています。