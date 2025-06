2025年06月05日 15時24分 ハードウェア

MetaがVRヘッドセット向けコンテンツ確保のためディズニーやA24などと交渉中



Metaが2026年発売予定のVRヘッドセットで利用できるコンテンツを確保するため、ディズニーやA24をはじめとした制作会社と協議していることを、経済紙のウォール・ストリート・ジャーナルが報じています。



Metaは、現行のVRヘッドセット「Meta Quest」シリーズよりも高性能で、より高品質な映像を利用できる「Loma」と呼ばれる端末を開発中で、2026年に発売予定だとのこと。



4万円台からゲットできるMRヘッドセット「Meta Quest 3S」フォトレビュー、Quest 3から何が変わったのか? - GIGAZINE





「Loma」は、見た目はQuestのようなゴーグル型ではなく、サングラスブランドのレイバンと共同開発した「Ray-Ban Meta」のようなサングラス型で、価格は1000ドル(約14万3000円)以下になる見込みです。



Metaのスマートグラス「Ray-Ban Meta」でビデオ通話が可能に&AIアシスタント「Meta AI」のベータ版も北米で展開開始 - GIGAZINE





ウォール・ストリート・ジャーナルは関係者の情報として、Metaが「Loma」向けの新コンテンツ制作、および既存のコンテンツ展開のためのライセンス供与に向けて、エンタメ企業と協議していると報じています。



協議相手はディズニーや、『ミッドサマー』『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』『シビル・ウォー アメリカ最後の日』といった作品で知られるA24、そのほか小規模な制作会社だとのこと。





Metaはすでにジェームズ・キャメロン監督のLightstorm Entertainmentと2024年に提携し、共同でVRコンテンツ制作に取り組んでいます。



ちなみに、MetaでVRやARを扱うReality Labsの2024年の売り上げは21億ドル(約3000億円)で、177億ドル(約2兆5300億円)の損失を計上しています。