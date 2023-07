AppleのVision Proはその複雑な設計から生産台数を大幅に削減せざるを得なくなったという報道

2023年6月の WWDC 23 で発表されたAppleのARヘッドセット「 Vision Pro 」は2024年初めに3499ドル(約50万円)で、まずはアメリカから発売される予定となっています。Vision Proの発売が発表から半年以上先で、さらに最初はアメリカ限定でのリリースとなる理由について、「Vision Proの設計の複雑さから生産計画を縮小したため」と報じられています。 Apple forced to make major cuts to Vision Pro headset production plans | Financial Times https://www.ft.com/content/b6f06bde-17b0-4886-b465-b561212c96a9

2023年07月04日 11時40分00秒 in ハードウェア, Posted by log1i_yk

