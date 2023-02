SamsungとGoogleとQualcommが手を組んで新しいAR/VRを開発中

・関連記事

Samsungが3年ぶりの対面イベントを2023年2月2日に開催、次期フラッグシップモデル「Galaxy S23」発表か - GIGAZINE



AppleのMRヘッドセット「Reality Pro(仮称)」は視線や手の動きの追跡、3DのiOSライクなUI、Mac外部ディスプレイ機能など搭載か - GIGAZINE



AppleのAR/VRヘッドセットの出荷は「ソフトウェア関連の問題」により以前に見積もられていた2023年第2四半期から2023年下半期まで遅れる可能性大 - GIGAZINE



2300人以上のゲーム業界関係者を対象とした調査結果でメタバースのコンセプト実現は果たせていないという回答が45%、ブロックチェーン技術に否定的な開発者が61% - GIGAZINE



Microsoftが仮想現実プラットフォーム「AltspaceVR」とHoloLensのMixed Reality Tool Kit開発チーム全体を解散へ - GIGAZINE



HTCがVR/AR/MR対応の単体動作可能なXRヘッドセット「VIVE XR Elite」を発表、片目解像度1920×1920ピクセル&視野角110度で価格は17万9000円 - GIGAZINE



2023年02月02日 13時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.