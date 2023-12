AIを使って数分でホームページを作成＆無料公開できる「Solo」をFirefox開発元のMozillaがリリースしたので使ってみた

初回はSoloアカウントの作成を求められます。SoloアカウントはGoogleアカウントを用いるか独自のメールアドレスを用いて作成可能。今回はGoogleアカウントを使ってSoloアカウントを作成したいので「Sign in with Google」をクリックしました。

MozillaがAIを使ってホームページを作成できるウェブアプリ「Solo」を公開しました。Soloを使えば作りたいホームページの内容を文章で入力したりフォントを選んだりするだけで簡単に見栄えのいいホームページを作って公開できるとのこと。どんなホームページを作成できるのか気になったので、実際に使ってみました。 Introducing Solo, an AI website builder for solopreneurs https://blog.mozilla.org/en/mozilla/introducing-solo-ai-website-builder/ Soloはフリーランスの人を主なターゲットとしたホームページ作成ツールです。Soloでホームページを作成するには、まず以下のリンクをクリックしてSoloのトップページにアクセスします。 Solo AI Website Builder https://soloist.ai/ 続いて「Build Your Website」をクリック。

