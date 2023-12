2023年12月14日 13時00分 メモ

ソニーと任天堂が支配する日本のゲーム市場を変えるべくMicrosoftは日本パートナーシップ責任者に元ソニー社員を起用している



日本のゲームコンソール市場は、PlayStationを販売するソニーとNintendo Switchなどを販売する任天堂による独占状態にあります。一方でXboxを販売するMicrosoftは、元ソニー従業員の加藤芽奈氏を加えて、日本におけるXboxのシェア拡大を図っています。



This Former PlayStation Executive Says Japanese Video Games Need Xbox to Grow - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-12-12/this-playstation-veteran-is-helping-make-the-xbox-relevant-in-japan





"Japanese publishers need Xbox to expand," says ex-PlayStation exec as Microsoft gets serious about Japan | Windows Central

https://www.windowscentral.com/gaming/xbox/japanese-publishers-need-xbox-to-expand-says-ex-playstation-exec-as-microsoft-gets-serious-about-japan



第一世代となる「Xbox」が2001年に発売されて以来、Microsoftは日本市場を重視してきませんでした。その結果、ソニーや任天堂といった競合他社に大きく遅れを取ることとなりました。Microsoftのゲーム事業責任者であるフィル・スペンサー氏はこうした状況を鑑み、ソフト開発元であるパブリッシャーとの関係強化に乗り出しました。



そんな中、2023年7月に加藤氏はMicrosoftの日本パートナーシップ担当ディレクターに就任。1999年にソニーに入社した加藤氏はこれまで、社内グローバル組織の立ち上げや他社との提携などさまざまな事業に携わってきました。



Microsoft内での加藤氏の役割は、現地のクリエイターとの対話や新たな取り組みへの陣頭指揮を執ることです。そのために加藤氏は日本のゲームスタジオとの積極的な対話や、開発者向けドキュメントの翻訳、国内でのプロモーションキャンペーンなどのトピックに関するフィードバックをアメリカのMicrosoft本社に伝える業務を担っているとのこと。





ファミ通の調査では、Xbox Series X・Sの国内累計推定販売台数は約53万台の一方でPlayStation 5の約475万台、Nintendo Switchの約3143万台と、ソニーや任天堂に大きく水をあけられています。加藤氏は、日本市場におけるMicrosoftのポジションが劣勢であることを認めつつ「だからこそ変えられるものがまだまだあると思っています。Xboxには成長の余地が多く残されています」との展望を語っています。



加藤氏は「PlayStationへの依存だけでは成長に限界がある以上、日本のパブリッシャーがさらなるビジネス拡大を目指すためには、Microsoftともパートナーシップを結ぶ必要があります」と述べています。そこで加藤氏はパブリッシャーとの関係強化を図るとともに、Xboxの国外での存在感を生かし、日本発のゲームの海外展開に取り組んでいます。国内のゲーム業界について加藤氏は「日本国内には創造性や革新性の高いパブリッシャーが多く、これらを取り込まないことにはグローバルでの成功は見込めません」と語りました。



UBS証券のアナリストである福山健司氏は「Windows PCがない国は事実上存在しないため、Microsoftのシェアを考えると、日本のゲームパブリッシャーに海外進出という大きな可能性を残しています。特に、Xboxのシェアが非常に高い新興国では、日本のパブリッシャーにとってさらなる収益向上が見込まれます」と推測しています。





一方で加藤氏は、パブリッシャーとの交渉は簡単な作業ではなく、Microsoftが日本のゲーム業界における存在感を高めるためには、さらに多くの適応が必要だと考えています。「Microsoftはさまざまなな課題に直面しています。それは、私たちが変えられること、変えるべきことが山積みであることを意味しています」と加藤氏はのべました。