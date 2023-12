MetaのThreadsが12月14日についにヨーロッパでもリリースされることがInstagramに隠されたイースターエッグで明らかに

MetaのInstagramアプリに隠された イースターエッグ から、Threadsのヨーロッパでのリリース日時が現地時間の2023年12月14日12時になることが明らかになりました。 Threads is coming to Europe, teaser reveals launch date https://9to5google.com/2023/12/08/threads-europe-launch-date-teaser/

・関連記事

Twitterに似たSNS「Threads」の始め方&使い方レビュー、「最大500文字投稿可能」「画像は10枚同時投稿可能」「PCからも閲覧可能」などなど機能盛りだくさん - GIGAZINE



Threads(スレッズ)に投稿を後から編集できる無料機能が追加されたので使ってみた - GIGAZINE



Threadsの月間ユーザー数が「1億弱」に達したとマーク・ザッカーバーグが明らかに、2023年第3四半期決算では売上23%増も記録 - GIGAZINE



X(旧Twitter)代替アプリとして登場したThreadsがAPIの開発に取り組んでいることを明かす、サードパーティーアプリが登場する可能性 - GIGAZINE



Metaが「Threads」の名称使用停止を商標を持つ「Threads Software」から求められる - GIGAZINE



Threadsで自身の投稿をInstagramとFacebookに公開しない新しいオプションが利用可能に - GIGAZINE



ついにジョー・バイデン大統領やホワイトハウスが公式Threadsアカウントを開設、今後はX(旧Twitter)と併用していく予定 - GIGAZINE



2023年12月10日 16時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, ネットサービス, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.