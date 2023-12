Wikipediaの全記事をSDカードやUSBメモリに詰め込んで持ち運べる「Kiwix」の使い方まとめ

日本語版Wikipediaのデータをダウンロードするには、まず以下のリンク先にアクセスします。 Welcome to Kiwix Server https://library.kiwix.org/#lang=jpn 続いて「日本語版ウィキペディアのオフライン版」と記されたデータのダウンロードボタンをクリックします。データ一覧ページにはWikipediaの記事抜粋版なども用意されていますが、今回は全記事が含まれるデータをダウンロードすることにしました。

まず、以下のリンクをクリックしてKiwixのダウンロードページにアクセスします。 Kiwix Applications - Access Knowledge Offline on Various Platforms- Kiwix https://kiwix.org/en/applications/ ダウンロードページにアクセスしたら下方向にスクロール。

オンライン百科事典「Wikipedia」は調べ物をする際に有用なサービスですが、「インターネットに接続しないと閲覧できない」という問題も存在します。「 Kiwix 」はWikipediaなどのオンライン上のデータをローカルに保存していつでも閲覧可能にするアプリで、Windows、macOS、Linux、iOS、Androidなど各種OSで使用可能とのこと。データ通信量を削減しつつWikipediaを閲覧できて便利そうだったので、インストール手順や閲覧手順をまとめてみました。 Explore Offline Wikipedia and Educational Content with Kiwix- Kiwix https://kiwix.org/en/ KiwixはPC本体ではなくUSBメモリやSDカードなどの外部ストレージにインストールして持ち運ぶことも可能です。今回はWindows版KiwixをmicroSDカードにインストールして日本語版Wikipediaを持ち運べるようにしてみます。

2023年12月09日 19時12分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1o_hf

