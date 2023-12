怒っている人は普段通りの人よりも困難なタスクを解決する能力が高いという研究結果

2023年12月09日 18時00分 サイエンス

難しい問題に取り組む時には、感情を乱さず落ち着いて冷静になることが大事だと考えている人は多いはず。ところが、テキサスA&M大学の研究チームが行った実験では、難しいタスクに取り組む時は怒っている人の方が高いパフォーマンスを発揮することが確認されました。



幸福や喜びといったポジティブな感情は、メンタルヘルスやウェルビーイングにとって重要であり、できる限り怒りや悲しみなどのネガティブな感情を経験したくないと考えている人は多いはず。テキサスA&M大学の心理学・脳科学者で論文の筆頭著者を務めるヘザー・レンチ博士は、「人々はしばしば幸福な状態が理想的だと信じており、幸福の追求を人生の主要な目標だと考える人がほとんどです」と述べています。



しかし、人間の感情や意識には何らかの機能や目的があるとする機能主義に基づけば、ネガティブな感情は人間にとって不必要なものではなく、特定の行動を促す上で必要なものであると考えられます。たとえば、悲しみは何らかの助けや感情的なサポートが必要なことを示しており、怒りは障害を克服するために行動するべきだと示している可能性があるとのこと。





レンチ氏らの研究チームは、1000人以上の被験者を対象にした複数の実験を行い、被験者が持つ特定の感情が、特定のタスクを遂行する能力に対してどのような影響を及ぼすのかを調査しました。ある実験では、怒り・楽しみ・欲望・悲しみといった感情を引き起こすことが確認されている画像を被験者に見せてから、「さまざまな難易度の単語パズルを解く」「スキージャンプを再現した難易度の異なるゲームをプレイする」といったタスクを与えました。



その結果、「怒り」の感情を持った被験者は難度の高い単語パズルのタスクで、他の感情を持った被験者よりも良いパフォーマンスを発揮することが判明しました。一方で、簡単な単語パズルでは違いが見られなかったそうです。また、スキージャンプのゲームでは「怒り」の感情を持った被験者は、中立的または「悲しみ」の感情を持った被験者よりもパフォーマンスが高く、「楽しみ」「欲望」を感じている被験者と同程度でした。



研究チームはこの結果について、怒りと「持続性の向上」の関連性が原因のひとつであると考えています。怒りを感じている被験者はそうでない被験者と比較して、難しい単語パズルに取り組む時間がより長くなったとのことです。





また、2016年と2020年のアメリカ大統領選の選挙行動データを分析したところ、「自分が応援する候補者が当選できなかったら怒る」と回答した被験者らは、選挙で投票する可能性がより高いことが判明。怒りが投票にもたらす影響は、どの候補者に投票するのかに左右されなかったとのことです。



レンチ氏は、「これらの発見は、怒りが望ましい目標達成に向けた努力を増大させ、より大きな成功をもたらす可能性が高いことを示しています。人々はしばしば、ネガティブよりもポジティブな感情をツールとして使用するのを好み、ネガティブな感情は好ましくない不適切なものとみなす傾向があります。私たちの研究は、ポジティブな感情とネガティブな感情が入り交じることが幸福を促進し、ネガティブな感情を使うことが状況によっては効果的だという追加の証拠になるものです」と述べました。