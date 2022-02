二日酔いすると「不安」が増すのはなぜ？

飲み過ぎた翌朝に生じる吐き気や胸やけ、頭痛などの「二日酔い」は、お酒を飲む人の大半が経験する通過儀礼です。二日酔いとして一般的な体の不調にくわえて一部の人が経験するという「不安」について、イギリス・ブリストル大学で心理学について教えるクレイグ・ガン氏が解説しています。 'Hangxiety': why some people experience anxiety during a hangover https://theconversation.com/hangxiety-why-some-people-experience-anxiety-during-a-hangover-176285 ガン氏によると、二日酔いから体が回復する過程では、病気やケガなど体に負荷が掛かっている時と似たような「生理学的なストレス」が生じるとのこと。この生理学的なストレスによって免疫系に変化が生じるだけでなく、ストレスホルモンとも呼ばれる コルチゾール の分泌が促進され、血圧や心拍数が上昇します。この「コルチゾールが分泌されて血圧や心拍数が上昇する」という現象は、不安を感じている際にも生じるとされています。 二日酔いの際には脳にも変化が生じており、不安を抑制する効果がある ドーパミン に関係のある脳機能が低下するという 研究結果 が存在します。二日酔いはストレスと睡眠不足のコンボで気分を落ち込ませる上に認知機能を低下させるので疲労やストレスを感じやすくなるわけですが、不安抑制効果のあるドーパミン関連の脳機能が低下することによって、疲労やストレスが生み出す不安に立ち向かうのが困難になっている可能性があるとのこと。

2022年02月10日 23時00分00秒 in メモ, Posted by log1k_iy

