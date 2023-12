なんとLinuxにブルースクリーン・オブ・デスが新機能として追加される

systemd 255 Released With A "Blue Screen of Death" For Linux Systems - Phoronix https://www.phoronix.com/news/systemd-255 systemdはUbuntuやRaspberry Pi OSなど主要なLinuxディストリビューションのほとんどが採用しているシステム管理ソフトウェア群です。そんなsystemdのバージョン255において、Windowsのブルースクリーンと同等の機能をもったコンポーネント「systemd-bsod」が追加されることとなりました。 systemdのリリースノートのうち、systemd-bsodに言及した部分を抜き出したものが以下。systemd-bsodはエラーログをフルスクリーンで表示する機能を備えているようです。

2023年12月08日 14時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

