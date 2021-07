2021年07月02日 10時22分 ソフトウェア

Windows 11でブルースクリーンは「ブラックスクリーン」に変わる



2021年後半にリリースが予定されているWindows 11では、Windows 10からさまざまなデザイン変更が行われています。IT系ニュースサイトのThe Vergeが、エラーが起こった時に表示されるブルースクリーンがWindows 11から黒を基調とした「ブラックスクリーン」に変わると報告しています。



Microsoft’s Blue Screen of Death is changing to black in Windows 11 - The Verge

https://www.theverge.com/2021/7/1/22559852/microsoft-windows-11-black-blue-screen-of-death-bsod-change



Windowsに何かしらの異常が起こった時に、画面全体に青い背景とエラーメッセージだけが表示される現象が「ブルースクリーン」です。ブルースクリーンが表示される時はハードウェアの障害や重大なプロセスが予期せず終了するなど、大きな問題が発生している可能性が高いため、海外ではBSOD(Blue Screen of Death、死のブルースクリーン)と呼ばれて恐れられています。



以下がWindows 1.0でのブルースクリーン。もともとブルースクリーンはシステムクラッシュの画面ではなく、Windowsのエラー時にカーネルモジュールとメモリアドレスを表示する際に、バグで表示された画面だったとのこと。なお、Windows 3.1までは、エラーメッセージを表示する時は黒色の画面でした。





以降、OSをエラーで復帰処理する際には、ブルースクリーンが表示されるようになりました。Windows 9x系のブルースクリーンでは、エラーコードや原因も表示されるように。





Windows XPのブルースクリーンでは、ユーザーへのアドバイスがより多く掲載されるようになりました。





しかし、Windows 8.1以降では情報量がぐっと減り、「:(」という顔文字やQRコードが表示されるようになりました。以下はWindows 10のブルースクリーンです。





なお、テスト版であるWindows 10のInsider Previewビルドでのブルースクリーンは、ブルーではなくグリーンでした。





そして、Windows 11ではブラックスクリーンに変わりました。顔文字とQRコードを含めた画面構成はほぼ変わっていませんが、背景が完全に真っ黒になっています。





なぜMicrosoftがブルースクリーンをブラックスクリーンに変更したのか、その理由については不明で、The VergeはMicrosoftにコメントを求めましたが、回答はなかったそうです。The Vergeは「Windows 11はスタートメニューやエクスプローラー、ブルースクリーンに至るまで、視覚的な部分を一から作り直しているのでしょう」とコメントしました。