「アイテムを拾う」「NPCを攻撃」などプレイヤーのあらゆる行動から性格を診断できる「Refind Self: 性格診断ゲーム」プレイレビュー、PC・iOS・Androidでプレイ可能



同じゲームをプレイする場合でも、プレイヤーの性格によって「金策のためにNPCを攻撃しよう」とか「探索は少なめにしてとにかくメインクエストを進めよう」といったようにプレイスタイルが変化します。そんな「プレイスタイルににじみ出る性格」に着目して「性格診断」を主題に据えたゲームが「Refind Self: 性格診断ゲーム」で、アドベンチャーゲームと性格診断が混ざったような独特なゲーム体験を楽しるとのこと。そんな「Refind Self: 性格診断ゲーム」の試遊コードがインディゲームパブリッシャーのPLAYISMから送られてきたので、実際にプレイしてどんなゲームなのか確かめてみました。



◆ゲームの流れ

「Refind Self: 性格診断ゲーム」はゲーム内の行動からプレイヤーの性格を診断できるゲームです。プレイヤーは30分~数時間のゲームプレイで「プランナー」「侍」「哲学者」「武道家」など23種類の性格のうちどの性格が自分に当てはまるのかを知ることができます。





ゲーム開始時にプレイヤーは謎のカフェ風の場所に訪れ、「ゲーム内に存在する性格診断ゲーム」に挑戦することとなります。





「ゲーム内に存在する性格診断ゲーム」のスタート画面が以下。いきなり「博士が死んでしまった」というセリフからスタートします。プレイヤーは背中にゼンマイがついた人型ロボットを操作し、ゲーム内のオブジェクトを調査したりNPCと会話したりしながらステージ内を探索することになります。







ゲームスタート地点には墓石が設置されていたので、調べてみました。





すると、画面左上に「墓を最初に調べた」という通知と「聖職者【+4】」と表示されました。「ゲーム内に存在する性格診断ゲーム」はプレイヤーの行動に応じてポイントが加算され、性格の診断に用いられる仕組み。左側のハートには「1%」と記されており、このハートが100%に到達すると性格診断結果が表示されます。





性格診断には「ベンチに座っていた時間」や「オブジェクトを調査した回数」などプレイ中のありとあらゆる行動が反映されます。





オブジェクトを調査すると選択肢が提示されることもあります。





どれかを選択すると、選択した内容に応じて性格ポイントがたまるほか、選択肢の横に「世界中のプレイヤーによる選択率」が表示されます。





プレイ中には「ロボットと博士の思い出シーン」が流れたり、「博士が残した情報」が見つかったりします。ゲーム内のストーリーはゲーム終盤まで断片的にしか語られないため、プレイヤーは断片的な情報からゲーム内の世界の出来事を推測する楽しみを味わえます。





ハートが100%までたまったら性格診断は完了。





今回は「Refind Self: 性格診断ゲーム」がどんなゲームか知るためにゲーム内のオブジェクトを片っ端から調査しまくったことが影響し、「研究家」と診断されました。





「Refind Self: 性格診断ゲーム」では「貴方を最も象徴する性格」「貴方を補足する性格(2種類)」「貴方の秘められた性格」「貴方から最も遠い性格」の5種類をを診断可能。このうち「貴方の秘められた性格」は2周目、「貴方から最も遠い性格」は3周目をクリアすることで診断可能です。





実は、この「何周もプレイして性格を診断する」という要素はストーリーの根幹にも関わってきます。何周もプレイすることで自分の性格を詳しくしることができるだけでなく、ストーリーにより深く没入できる仕組みというわけです。





◆多様なキャラクターやミニゲームが存在

ゲーム内ではプレイヤーを手伝った後に爆発四散する「きぼう」や未来を占う「占い型」など多種多様なキャラクターが登場します。





また、キャラクターの会話からミニゲームに発展することもあります。





ミニゲームは「客の注文に応じてコーヒーを提供するゲーム」や「スロットマシン」など多種多様。





会話の選択肢によってはコマンドバトルが発生することもあります。「Refind Self: 性格診断ゲーム」は周回を前提としたゲームですが、会話の会話の選択肢や行動によってゲーム体験が大きく変化するため、飽きずに周回できました。





なお、「Refind Self: 性格診断ゲーム」はPC、iOS、Androidでプレイ可能です。各プラットフォーム向けの販売ページには以下のリンクからアクセスできます。



