実売価格180万円超えの96コア192スレッドCPU「Ryzen Threadripper PRO 7995WX」は一体どれほどの性能を備えているのか？

最大96コア192スレッドの超ハイエンドCPU「Ryzen Threadripper PRO 7000WX」シリーズと「Ryzen Threadripper 7000」シリーズが2023年11月22日に発売しました。そんなモンスタースペックCPUのベンチマーク結果を複数の海外メディアが公開していたのでまとめてみました。 AMD Ryzen Threadripper 7980X & 7970X Review: Many-Core Desktop Supremacy | HotHardware https://hothardware.com/reviews/amd-ryzen-threadripper-7980x-and-7970x-review AMD Ryzen Threadripper 7980X & 7970X Review: Revived HEDT Brings More Cores of Zen 4 https://www.anandtech.com/show/21124/amd-ryzen-threadripper-7980x-and-7970x-review AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX Linux Performance Benchmarks Review - Phoronix https://www.phoronix.com/review/amd-linux-threadripper-pro-7995wx ◆スペック Ryzen Threadripper PRO 7000WXシリーズのスペックは以下の通り。

・関連記事

AMDから96コア192スレッド搭載の超高性能CPU「Ryzen Threadripper PRO 7995WX」が登場、事前レビューで恐ろしい性能が明らかに - GIGAZINE



Intel第14世代Coreのハイエンドモデル「Core i9-14900K」海外レビューまとめ、Core i9-13900Kからは微々たる変化でCPUクーラー必須の激アツモデル - GIGAZINE



Intel第14世代ノートPC向けCPUの最上位モデル「Core Ultra 9 185H」のベンチマーク結果がリークされる - GIGAZINE



「Snapdragon X Elite」のベンチマーク結果をQualcommが公開 - GIGAZINE



QualcommのArm版Windows向け次世代CPU「Snapdragon 8cx Gen 4(仮)」のベンチマークスコアが明らかに、Apple M2に匹敵か - GIGAZINE



2023年11月22日 19時16分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.