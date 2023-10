2023年10月20日 14時10分 ハードウェア

AMDから96コア192スレッド搭載の超高性能CPU「Ryzen Threadripper PRO 7995WX」が登場、事前レビューで恐ろしい性能が明らかに



AMDは2023年10月19日、Ryzen Treadripper PRO 7000 WXシリーズおよびRyzen Threadripper 7000シリーズプロセッサを発表しました。Ryzen Threadripper PRO 7000 WXのうち最上位モデルである「Ryzen Threadripper PRO 7995WX」についてPC Magazineが事前レビューの結果を掲載しています。



Discover the new Threadripper™ Pro 7000 Series Processors - YouTube





AMD Introduces New AMD Ryzen Threadripper 7000 Series Processors and Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series Processors for the Ultimate Workstation :: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)

https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1162/amd-introduces-new-amd-ryzen-threadripper-7000-series



96 Cores, One Chip! First Tests: AMD's Ryzen Threadripper Pro 7995WX Soars

https://uk.pcmag.com/processors/149218/96-cores-one-chip-first-tests-amds-ryzen-threadripper-pro-7995wx-soars



Ryzen Treadripper PRO 7000 WXシリーズはワークステーション向けのCPUで、下記のラインナップが発表されました。これらのプロセッサを搭載したワークステーションは2023年末までにDellやHP、Lenovoから登場予定とのこと。



プロセッサ コア/スレッド ブースト/

基本動作周波数 合計キャッシュ TDP AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 96 / 192 Up to 5.1 / 2.5 GHz 480MB 350W AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX 64 / 128 Up to 5.1 / 3.2 GHz 320MB 350W AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX 32 / 64 Up to 5.3 / 4.0 GHz 160MB 350W AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX 24 / 48 Up to 5.3 / 4.2 GHz 152MB 350W AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX 16 / 32 Up to 5.3 / 4.5 GHz 80MB 350W AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX 12 / 24 Up to 5.3 / 4.7 GHz 76MB 350W



AMD公式の性能比較表はこんな感じ。Chaos V-RayではIntel Xeon W-3495に対してAMD Ryzen Threadripper PRO 7995WXは223%早くレンダリングを行えるなどの性能がアピールされています。





また、ハイエンドデスクトップPC向けのRyzen Threadripper 7000シリーズは下記のラインナップで2023年11月21日より販売される予定です。



プロセッサ コア/スレッド ブースト/

基本動作周波数 合計キャッシュ TDP 価格 AMD Ryzen Threadripper 7980X 64 / 128 Up to 5.1 /

3.2 GHz 320MB 350W $4,999

(約75万円) AMD Ryzen Threadripper 7970X 32 / 64 Up to 5.3 /

4.0 GHz 160MB 350W $2,499

(約37万円) AMD Ryzen Threadripper 7960X 24 / 48 Up to 5.3 /

4.2 GHz 152MB 350W $1,499

(約22万円)



今回発表されたプロセッサのうち最上位モデルの「Ryzen Threadripper PRO 7995WX」について、PC MagazineがDellのラボへリモートアクセスして性能を検証し、結果を公表しています。比較対象は2022年3月に登場したThreadripper 5000シリーズの64コア搭載CPU「Ryzen Threadripper PRO 5995WX」と、Intelのワークステーション向けの56コア搭載CPU「Xeon w9-3495X」です。



結果は下図の通り。☆印のものは数値が小さいほど性能が高いことを表す指標で、それ以外は数値が大きいほど高性能であることを表す指標です。コア数の多さをフル活用できるCinebenchやBlenderでは特に大きく差が開いた一方、一定のコア数しか利用しないHandBrakeではあまり差が付きませんでした。



プロセッサ Cinebench R23 ☆Blender Adobe Photoshop 22 CC 3DMark CPU 1-Thread ☆HandBrake 1.4 Crossmark Geekbench 5.4.1 Pro Ryzen Threadripper PRO 7995WX 100,291 22 1,133 1,027 3:03 1,452 52,817 Ryzen Threadripper PRO 5995WX 64,405 43 1,032 883 3:21 1,857 データ無し Xeon w9-3495X 55,309 50 データ無し 531 3:43 1,152 33,987



AMDはプロセッサの発表と同時に新たなチップセットの仕様についても下記の通り発表しており、早速GIGABYTEからTRX50チップセット搭載マザーボードが登場しています。



チップセット プロセッサ メモリサポート PCIe® レーン数

(合計/利用可能) 機能 AMD WRX90 Ryzen Threadripper PRO 7000 WXシリーズ 8-Channel

最大2TB DDR5-5200 RDIMM 148 / 144

(最大128本のPCIe 5.0レーン) AMD PRO Manageability

AMD PRO Business Ready support

AMD Secure Processor

AMD Shadow Stack

AMD Memory Guard

オーバークロックのサポート(OEMを除く) AMD TRX50 Ryzen Threadripper 7000シリーズ &

Ryzen Threadripper PRO 7000 WXシリーズ 4-Channel

最大1TB DDR5-5200 RDIMM 92 / 88

(最大48本のPCIe 5.0レーン) オーバークロックのサポート