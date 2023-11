2023年11月15日 15時30分 ハードウェア

スパコンTOP500首位をAMD「フロンティア」が堅守しIntelの「オーロラ」が2位に、日本の「富岳」は4位



毎年6月と11月に発表されるスーパーコンピューターランキング、第62回「TOP500」において、前回に引き続きアメリカのオークリッジ国立研究所にある「Frontier(フロンティア)」が首位となったことが発表されました。フロンティアにはAMDが携わっており、Intelによる首位奪取が期待された「Aurora(オーロラ)」は2位でした。



Frontier remains No. 1 in the TOP500 but Aurora with Intel’s Sapphire Rapids chips enters with a half-scale system at No. 2 | TOP500

https://www.top500.org/news/frontier-remains-no-1-in-the-top500-but-aurora-with-intels-sapphire-rapids-chips-enters-with-a-half-scale-system-at-no-2/





Latest Top500 List Highlights Several World's Fastest and Most Efficient Supercomputers Powered by AMD

https://www.hpcwire.com/off-the-wire/latest-top500-list-highlights-several-worlds-fastest-and-most-efficient-supercomputers-powered-by-amd/



Intel's Aurora Fails to Topple AMD in Latest Supercomputer Rankings | Extremetech

https://www.extremetech.com/computing/intels-aurora-fails-to-topple-amd-in-latest-top500-supercomputer-rankings



「TOP500」は世界のスーパーコンピューターの計算速度のランキングで、2020年6月発表の第55回から第58回まで4期連続で日本の「富岳」が首位だったことが知られています。



日本のスーパーコンピューター「富岳」が4つの世界ランキングで1位を獲得 - GIGAZINE





2022年6月の第59回TOP500で「富岳」から首位を奪ったのがアメリカ・オークリッジ国立研究所の「フロンティア」で、計算速度は毎秒1.102EFlops(エクサフロップス)でした。フロンティアはその後も性能を高め、今回・第62回でも毎秒1.194EFlopsを記録し、4期連続のトップとなりました。



第62回のランキングに新たに加わったのは、アメリカのエネルギー省アルゴンヌ・リーダーシップ・コンピューティング施設(ALCF)に設置された、IntelのSapphire Rapidsチップを搭載したスパコン「オーロラ」です。オーロラは毎秒585.34PFlopsで、富岳の毎秒441.01PFlopsを上回り2位に食い込みました。富岳は4位で、アメリカ国外設置のスパコンとしては1位の位置づけとなっています。





なお、オーロラはまだ半分の規模での稼働であり、次回のランキング集計時には毎秒2Elops台の能力を発揮すると期待されています。一方で、AMDもすでに「El Capitan(エルカピタン)」という名称の新たなスパコン開発に着手していて、計算能力は2EFlops超級と予想されているため、IntelがAMDからスパコン首位の座を奪うのは容易ではないとみられます。



ちなみに、エネルギー効率の面で見るとフロンティアは「効率的なスパコン」のランキングの8位にも入っているのですが、オーロラはフル稼働しているフロンティアよりも効率が悪く、多くの電力を消費しています。