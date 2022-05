スパコンTOP500首位は「フロンティア」でAMD第3世代EPYCプロセッサーとInstinct MI250Xを搭載し計算性能は100京回単位に到達、「富岳」は2位に後退

世界のスーパーコンピューターの計算速度ランキングである「 TOP500 」で、アメリカ・オークリッジ国立研究所の「 Frontier(フロンティア) 」が1位に輝きました。 コンピューターの計算速度は、1秒間に浮動小数点演算を何回できるかを示す「フロップス(FLOPS)」という単位で示されますが、フロンティアは毎秒1.102Exaflops(エクサフロップス)、つまり110京2000兆回で、世界で初めてエクサスケール(100京回単位)に到達しました。 ORNL’s Frontier First to Break the Exaflop Ceiling | TOP500 https://top500.org/news/ornls-frontier-first-to-break-the-exaflop-ceiling/

2022年05月31日 11時15分00秒 in ハードウェア, Posted by logc_nt

