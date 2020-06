日本のスーパーコンピューター「富岳」が4つの世界ランキングで1位を獲得

日本の「 富岳 (ふがく)」がスーパーコンピューターの性能を競う世界ランキング「 TOP500 」「 HPCG 」「 HPL-AI 」「 Graph500 」の4つで1位を獲得しました。日本のスーパーコンピューターが「TOP500」の1位を獲得するのは、2009年に行われた「事業仕分け」時に「 世界一になる理由は何があるんでしょうか?2位じゃダメなんでしょうか? 」という指摘を受けて予算を削減されかかったことでも知られる「京」が2011年6月・11月に首位を獲得して以来、およそ8年半ぶりです。 スーパーコンピュータ「富岳」TOP500、HPCG、HPL-AIにおいて世界第1位を獲得 : 富士通 https://pr.fujitsu.com/jp/news/2020/06/22.html スーパーコンピュータ「富岳」がGraph500において世界第1位を獲得 : 富士通 https://pr.fujitsu.com/jp/news/2020/06/22-1.html Japan Captures TOP500 Crown with Arm-Powered Supercomputer | TOP500 https://www.top500.org/news/japan-captures-top500-crown-arm-powered-supercomputer/ Arm Technology Powers the World’s Fastest Supercomputer https://www.hpcwire.com/off-the-wire/arm-technology-powers-the-worlds-fastest-supercomputer/ 2020年6月22日に開催された 国際スーパーコンピューティング会議 で理化学研究所と富士通が開発した「富岳」が、計算能力と信頼性を総合的に判断する「TOP500」、産業利用など実際のアプリケーションでの処理速度を計測する「HPCG(High Performance Conjugate Gradient)」、人工知能(AI)の深層学習に関する性能を測る「HPL-AI」で、それぞれ1位を獲得しました。さらに、同日開催された大規模グラフ解析に関するスーパーコンピュータの国際的な性能ランキングである「Graph500」でも「富岳」は1位を獲得し、世界4部門で首位となりました。 「富岳」は富士通が開発したCPU「A64FX」が1ラックあたりに384個収納されたラック396個からなる、15万2064個のA64FXを搭載したスーパーコンピューターです。「A64FX」は省電力性を重視した52コアのCPUで、製造はTSMCの7nm FinFETプロセス、トランジスタ数は87.9億個に到達、比較対象となったIntelのCPUに比べて同じ電力消費で3倍の性能を誇っているとのこと。このA64FXを768個搭載した「富岳」のプロトタイプ版は2019年11月にスーパーコンピューターの消費電力性能ランキングである「 Green500 」で 首位を獲得 しており、A64FXの省エネ性能が世界トップであることが示されていました。

2020年06月23日 13時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1k_iy

