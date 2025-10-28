AMDがAIスーパーコンピューター「Lux」と「Discovery」の開発を発表、Discoveryには次世代AI特化GPU「Instinct MI430X」を搭載し官民合わせて1500億円の投資
AMDがAIスーパーコンピューター「Lux」と「Discovery」を開発中であることを発表しました。LuxとDiscoveryはアメリカのオークリッジ国立研究所(ORNL)に設置される予定で、HPEと協力して開発が進められています。
Energy Department Announces New Public-Private Partnership Model, Two Supercomputers, to Accelerate American Dominance in Science and Technology | Department of Energy
https://www.energy.gov/articles/energy-department-announces-new-public-private-partnership-model-two-supercomputers
ORNL, AMD and HPE to deliver DOE’s newest AI supercomputers: Discovery and Lux
https://www.ornl.gov/news/ornl-amd-and-hpe-deliver-does-newest-ai-supercomputers-discovery-and-lux
AMD Powers U.S. Sovereign AI Factory Supercomputers, Accelerating an Open American AI Stack
https://www.amd.com/en/newsroom/press-releases/2025-10-27-amd-powers-u-s-sovereign-ai-factory-supercomputer.html
HPE to build two systems for Oak Ridge National Laboratory: Next-generation exascale supercomputer “Discovery” and AI cluster “Lux” | HPE
https://www.hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2025/10/hpe-to-build-two-systems-for-oak-ridge-national-laboratory-next-generation-exascale-supercomputer-discovery-and-ai-cluster-lux.html
LuxはAMDのAI処理特化GPU「Instinct MI355X」とサーバー向けCPU「EPYC」およびネットワーク技術「Pensando」を搭載したAIスーパーコンピューターで、2026年初頭に納入される予定です。Luxはアメリカ発のAIファクトリースーパーコンピューターとして位置付けられており、「AI」「エネルギー」「材料」「医療」「先進製造業」における進歩とイノベーションを加速するとされています。
DiscoveryはHPEの「Cray Supercomputing GX5000」というスーパーコンピュータープラットフォームをベースとしており、AMDの「Venice」というコードネームのEPYC CPUと開発中のAI処理特化GPUである「Instinct MI430X」を搭載しています。ORNLへの納入時期は2028年で、2029年にユーザー運用が始まります。DiscoveryはORNLに設置されている世界2位のスーパーコンピューター「Frontier」をはるかに上回る性能を発揮する予定で、Frontier用に構築されたアプリケーションのスムーズな移行も念頭に設計されています。
LuxとDiscoveryは官民合わせて10億ドル(約1500億円)規模の投資となります。AMDのリサ・スーCEOは「私たちはアメリカの2つの最新スーパーコンピューターであるLuxとDiscoveryを開発できることを誇りに思います」「私たちはアメリカのAIコンピューティング能力を拡大し、アメリカの科学と研究を加速します」とコメントしています。
