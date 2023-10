2023年10月10日 11時18分 ハードウェア

ヨーロッパ初のエクサスケール・スーパーコンピューター「Jupiter」はx86ではなくArmコアで動作することが明らかに



ドイツのユーリッヒ研究センターで稼働する予定のスーパーコンピューター「Jupiter」が、エクサスケール・コンピューターとしては初めて、x86ではなくArmアーキテクチャを採用していることが判明しました。



エクサスケール・コンピューターとは、1秒間に1018回以上の浮動小数点演算、つまり1EFLOPS(エクサフロップス)の計算を行うことができるスーパーコンピューターです。エクサスケール・コンピューターによって天気予報や個別化医療などの計算機工学の分野で、さらなる応用や予測の改善が可能になるとされていますが、世界トップ500のスーパーコンピューターでも1エクサフロップス以上で動作するシステムはごくわずかです。



欧州高性能コンピューティング共同事業(EuroHPC JU)が主導で進めるプロジェクトの一つであるJupiterは、ヨーロッパでは初のエクサスケール・コンピューターになるとされており、ドイツ・ミュンヘンのユーリッヒ研究センターで2024年初頭から組み立てが開始される予定です。



EuroHPC JUはJupiterに対して、ArmアーキテクチャをベースとするSiPearlのRheaプロセッサを導入することを選択。一方で世界トップ10のスーパーコンピューターのうち、Armアーキテクチャを搭載しているコンピューターはわずか1台で、ほとんどはx86チップを搭載しています。





Armベースのチップは当初スマートフォンなどのモバイル端末に多く搭載されてきました。一方、Rheaプロセッサはハイ・パフォーマンス・コンピューティング(HPC)用アプリケーション向けに開発された、ArmのNeoverse V1 CPU設計に基づき、72コアを搭載しています。また、RheaプロセッサはHPC向け広帯域幅メモリのHBM2EやDDR5をサポートしており、キャッシュは最大160MBに達するとのこと。



さらに、JupiterにはNVIDIAのGPUとMellanoxの超広帯域インターコネクトを統合したブースターモジュールが搭載される予定です。なお、NVIDIAはJupiterにどのGPUが搭載されるのかを明らかにしていません。





海外メディアのExtreme Techは「スーパーコンピューターの性能における2023年現在のトップは、アメリカのオークリッジ国立研究所に設置されているFrontierで、その最高性能は1.5エクサフロップス以上に上ります。最高1.1エクサフロップスもの性能を発揮できるJupiterが完成すると、Frontierに匹敵するスーパーコンピューターが誕生する予定です」と述べています。