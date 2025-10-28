2025年10月28日 08時00分 レビュー

無料の戦略ボードゲームを友達／ボットと対戦プレイできる「Play Abstract Strategy Board Games Online」



戦略系のボードゲームを無料で遊べるサイトが「Play Abstract Strategy Board Games Online」です。記事作成時点で5つのゲームをボットまたは友達とプレイできます。



Play Abstract Strategy Board Games Online - Free Games

https://abstractboardgames.com/



上記のサイトにアクセスすると、5つのゲームが表示されます。





遊べるゲームはTumbleweed、Hex、Breakthrough、Amazons、Connect 6(六目並べ)。





「Info」をクリックすれば遊び方が表示されます。





「Play」をクリックすればプレイ開始。試しに「Connect 6」をプレイしてみます。





ゲーム画面が開いたら、「Play Bots」または「Play a Friend」を選択します。





「Play Bots」の場合、ボットの難易度を選択して「Play」を押せばスタート。





「Play a Friend」の場合、「Challenge Link」を押せば招待リンクが生成されます。友達が招待リンクにアクセスすれば友達とプレイできます。





ゲームが終わると、手番ごとの戦略解析も実施してくれます。自分の手が戦略的に正しかったのか、間違っていたのかが分かるので、自分の腕を磨くのに役立ちます。

