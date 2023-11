AMD製CPUの脆弱性を突いてルート権限を奪取する攻撃「CacheWarp」が発見される

CacheWarpによる攻撃を実証するムービーが以下。ムービーを再生すると、攻撃者がルート権限を奪取する様子を確認できます。 CacheWarp Demo - Bypassing Sudo Authentication - YouTube AMDは「第1世代AMD EPYCプロセッサ」「第2世代AMD EPYCプロセッサ」「第3世代AMD EPYCプロセッサ」が攻撃の影響を受けることを確認しており、第3世代AMD EPYCプロセッサを対象にファームウェアアップデートを提供しています。一方で第1世代および第2世代AMD EPYCプロセッサについては「SEVおよびSEV-ESがゲスト仮想マシンのメモリ整合性を保護するように設計されておらず、SEV-SNPは利用できない」という理由から緩和策を提供していません。 なお、研究チームはCacheWarpの概念実証コードを以下のGitHubリポジトリで公開しています。 GitHub - cispa/CacheWarp: Proof-of-concept implementation for the paper "CacheWarp: Software-based Fault Injection using Selective State Reset" (USENIX Security 2024) https://github.com/cispa/CacheWarp

2023年11月15日 16時00分00秒 in セキュリティ, Posted by log1o_hf

