AppleのCPUアーキテクチャを巡る歴史

2023年10月31日、AppleがArmアーキテクチャを採用した第3世代のAppleシリコン「 M3 」を発表しました。AppleはCPUをIntel製から自社製へと変えて大きく躍進を遂げましたが、CPUを変えるに当たりさまざまな障壁に当たることもしばしばでした。こうしたAppleのCPUの歴史について、エンジニアのジェイコブ・バートレット氏が解説しています。 Through the Ages: Apple CPU Architecture https://jacobbartlett.substack.com/p/through-the-ages-apple-cpu-architecture 1984年のMac発売以来、AppleはCPUアーキテクチャを3回移行しています。バートレット氏いわく、これは「容易なことではない」とのこと。AppleのCPUの歴史は、初代Mac、1984年の「Apple Macintosh」から始まります。 当時とんでもなく高い価格で販売されたAppleのPC「 Lisa 」を追い越すべく、Appleのスティーブ・ジョブズらの下で新しいPCの開発が始まっていました。ジョブズは後にMacとして世に出ることになるPCに、当時最先端のグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)を導入し、同じく最先端のハードウェアを搭載できるよう、条件に合致する製品を探すようチームに求めました。

2023年11月03日 08時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1p_kr

