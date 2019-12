一つのCPUで複数のスレッドを実行する技術「SMT」が合理的でなくなってきているとの指摘

現代のCPUは、クロック周波数の向上や入力に基づいて論理的に処理を事前に行う「 投機的実行 」技術など、パフォーマンスを上げるための高度な技術が数多く用いられています。そうしたCPUのパフォーマンス向上に貢献している技術の一つに、単一のCPUコアで複数のスレッドを同時に実行することができる機能「 SMT(同時マルチスレッディング) 」がありますが、そのSMTが合理的ではなくなってきている可能性があります。 Does SMT still make sense? https://www.codeblueprint.co.uk/2019/11/05/does-smt-make-sense.html 現代のほとんどのCPUにはSMTが使われており、並列してタスクを処理することができます。Intelが実装しているSMTは「hyperthreading」と呼ばれ、パフォーマンスの改善を目指して2002年よりPentium 4やクロック周波数の向上が要求されなかったサーバー用のXeonといったCPUに搭載されました。現在のIntel製CPUのほぼ全てに「 ハイパースレッディング・テクノロジー 」と呼ばれるSMTの一つが搭載されています。 AMDはSMTをさらに複雑に駆使しているとのこと。下の画像はAMDのCPUアーキテクチャ「Zen」のSMT動作を表したダイアグラムで、どの領域が独立していて、どの領域が共有されているのか、一目見ただけで判別するのは困難です。

・関連記事

AMDの第3世代Ryzenシリーズがついに発売、Ryzen 9 3900XとIntel Core i9-9900Kとの比較レビューが公開中 - GIGAZINE



第3世代Threadripper最上位モデルの64コア/128スレッドCPU「AMD Ryzen Threadripper 3990X」が2020年に登場予定 - GIGAZINE



独立したWindowsのデスクトップ環境を再現して安全にいろいろ試せる「Windows Sandbox」がWindowsの新機能として登場 - GIGAZINE



第3世代Threadripper最上位モデルの64コア/128スレッドCPU「AMD Ryzen Threadripper 3990X」が2020年に登場予定 - GIGAZINE



IntelのCPUで新たな脆弱性「Portsmash」が発見される、ハイパースレッディングに関する2つ目の脆弱性 - GIGAZINE

2019年12月30日 15時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.