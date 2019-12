ドローンで災害救助要請を自動認識する「DroneAid」の仕組みが画期的

By Mitch Nielsen ドローンはヘリコプターや衛星と異なり、安価ですばやく航空写真やムービーを撮影できることから、災害救助などの場面で重要な役割を果たすツールとなりつつあります。そんなドローンを使用して、ドローンによって撮影されたムービーから、被災者のSOSメッセージを認識する「 DroneAid 」のオープンソースライブラリをIBMが公開しています。 Automate post-disaster checks and foster offline communication – IBM Developer https://developer.ibm.com/patterns/automate-post-disaster-checks-and-foster-offline-communication/ DroneAid/README.md at master · Code-and-Response/DroneAid · GitHub https://github.com/Code-and-Response/DroneAid/blob/master/README.md ◆DroneAidとは? IBMによって公開されたDroneAidは、航空写真から検出したSOSメッセージを表すシンボルを認識します。DroneAidはオープンソースの画像注釈ツール、 Cloud Annotation を使用して視覚認識の学習を行い、オブジェクト検出機能を使用して「SOS」などのシンボルを識別します。 記事作成時点でDroneAidが認識するシンボルは以下の画像の通り。被災者は、以下のシンボルキットを使用するか、チョークなどで地面や紙に各シンボルを描くことで助けを求めることができます。記号は 国連人道問題調整事務所(OCHA) が 提供するアイコン を参考に作られています。

2019年12月30日 17時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, 動画, Posted by log1m_mn

