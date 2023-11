満点の星空が楽しめるホテルを探すのに役立つ「DarkHotels」

「ちょっと都会の騒がしさから離れて、きれいな星空を眺めながら一息つきたい」「天体観測をしたついでに旅館にでも泊まってみたい」と思っても、大抵の宿泊施設は交通の便がいい場所にあるので、光害とは無縁な場所を探すにも一苦労です。そんなときに「DarkHotels」を使うと、光害マップを頼りにホテルを探し、そのままBooking.comやAirbnbで予約をすることができます。 DarkHotels - Find hotels in rural areas for stargazing and detox https://darkhotels.co/ 上記のリンクにアクセスしたのが以下。メールアドレスを入力するよう求められますが、そのままでも使えるのでここでは「Got it!」をクリックします。

