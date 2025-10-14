2025年10月14日 22時00分 ネットサービス

日本にはどんな苗字の人が分布しているのか地図上で見られる「日本苗字アトラス」



「日本苗字アトラス」は、都道府県・旧市区町村(2000年)・大字町丁目の3段階で、どんな苗字(名字)が分布しているかを地図上に表示できるサービスです。



日本苗字アトラス

https://www.myoji-atlas.com/



アクセスすると、まずは引きの日本地図と、都道府県別で最も多い苗字が表示されます。





ラベルが濃いほど苗字の種類が少ないことを示しているほか、背景色が青から黄色に近づくほど「特定の苗字に集中している」ことを示します。





地図をズームしていくと、一定のところで区切りが「旧市区町村(2000年)」に変化します。





さらにズームインすると、大字町丁目の分布になります。





地図をクリックすると、クリックした場所の最多苗字上位3位、総世帯数、総苗字数、苗字当たり世帯数、相対的苗字集中度が表示され、最下部に「詳細を見る」のリンクがあります。





リンクをクリックすると右側カラムに、当該地区の苗字ランキングが表示されます。





左上にある検索窓を使って、特定の苗字がどこに分布しているかを調べることも可能です。





制作した須河原氏によると、苗字データは2007年時点の電子電話帳データに基づいているとのことです。

