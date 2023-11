Samsungのコスパ機種「FEシリーズ」は価格を抑えてどれくらい機能を維持しているのか？「Galaxy Tab S9 FE」「Galaxy Tab S9 FE+」のベンチマークを計測して「Galaxy Tab S9」と比較してみた

・関連記事

日本初登場となるSamsungのコスパ機種「FEシリーズ」で初めて防水・防塵性能を備えた「Galaxy Tab S9 FE」「Galaxy Tab S9 FE+」フォトレビュー - GIGAZINE



「ワンランク上のパワー」と銘打たれた「Galaxy Tab S9」シリーズのベンチマークを計測してモデルごとに比較してみた - GIGAZINE



日本初登場となるSamsungのコスパ機種「FEシリーズ」で初めて防水・防塵性能を備えた「Galaxy Tab S9 FE」「Galaxy Tab S9 FE+」フォトレビュー - GIGAZINE



SamsungのBudsシリーズ最長のバッテリー持続時間でありながら価格を抑えたワイヤレスイヤホン「Galaxy Buds FE」フォトレビュー - GIGAZINE



Samsungの1万円台で購入できるワイヤレスイヤホン「Galaxy Buds FE」のノイズキャンセリング機能を試してみた - GIGAZINE



2023年11月03日 10時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.