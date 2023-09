2023年09月28日 17時00分 ネットサービス

X(旧Twitter)が選挙に関する誤情報にユーザーがフラグを立てられる機能を削除したことが報告される



X(旧Twitter)では2021年8月以降、選挙に関する誤報の拡散を防止するために、ユーザーが各ポストに対して「誤解を招く」というフラグを立てる機能が導入されていました。しかし、国民投票が行われる予定のオーストラリアにおいて、「誤解を招く」フラグを立てる機能が削除されていることが報告されています。



Open Letter to X – Reset Australia

https://au.reset.tech/news/open-letter-to-x/





X/Twitter scraps feature letting users report misleading information | X (formerly known as Twitter) | The Guardian

https://www.theguardian.com/technology/2023/sep/27/xtwitter-scraps-function-letting-users-report-misleading-information







Elon Musk’s X removes general option to report misleading info about politics | TechCrunch

https://techcrunch.com/2023/09/27/x-limits-report-post-options/



2021年8月からアメリカや韓国、オーストラリアなどの国や地域に導入されている、「誤解を招く」フラグを立てる機能は、ユーザーが選挙を含む政治カテゴリや、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)などの健康カテゴリに該当する各ポストに対し、誤解を招くポストを報告できる機能です。フラグが立てられたポストを「いいね」したり「リポスト」したりすると、画面上に警告が表示されるようになっています。



Twitterが誤報の拡散を防ぐためにツイートに「誤解を招く」フラグを立てる機能を実装 - GIGAZINE





しかし、オーストラリアのデジタル研究グループである「Reset Australia」は、2023年9月頃からユーザーが誤解を招くポストにフラグを立てる機能が削除されていると報告しています。同時にReset AustraliaはXに対してこの機能を復旧するように訴えています。



Reset Australiaは、「各ポストに対する従来の報告プロセスに変更が加えられたため、オーストラリアのXユーザーは選挙に関する誤った情報を報告できなくなったようです。選挙に関する誤った情報を報告するオプションが各ユーザーから取り上げられたため、ヘイトスピーチや虐待、スパム、なりすましなど、選挙にそぐわないカテゴリでしか報告ができなくなりました」と報じています。



また、オーストラリアでは議会に先住民の声を届けるべきか否かを問う国民投票が2023年10月14日から行われる予定であり、重要な国民投票が実施されるわずか数週間前にXの誤情報にフラグを立てる機能が削除されたことになります。そのためReset Australiaは「我々は今回の機能削除を非常に懸念しているとともに、Xがこの機能を故意に削除した場合、オーストラリアの選挙の誠実性に問題が生じる可能性があります」と述べています。





海外メディアのTechCrunchは独自のテストで、政治的に誤った情報を含むポストを報告する機能がオーストラリアだけでなくアメリカやブラジル、スペインでも削除されていることを発見しました。



Reset AustraliaはXに対して「オーストラリアにおける選挙の公正性を確保するために、今回の機能削除について適切な回答を求めます」と訴えています。一方でXはReset Australiaに対して「ただいま取り込み中です。後ほど確認してください」との内容の自動返信で回答を行っています。