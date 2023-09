「あくび」は外敵などの脅威をいち早く検知するために発達した可能性

Yawning evolved as a mechanism for threat detection • Earth.com https://www.earth.com/news/yawning-evolved-as-a-mechanism-for-threat-detection/ ニューヨーク州立大学のアンドリュー・ギャラップ氏らの研究チームは「あくびは集団のメンバーの誰かが疲れているというシグナルとして進化した可能性があります」との仮説を発表。研究チームによると、このシグナルに気付いた他のメンバーは、疲労を感じ、外敵に狙われやすいメンバーをカバーするために警戒心を強めているとのこと。

大きく口を開けて息を吸う「 あくび 」は、過度に疲れているときや眠気を感じているときなどに反射的に起こる動作です。ニューヨーク州立大学の研究チームが、「あくびは外敵などの脅威に対する警戒心を高めるために進化した可能性があります」と主張しています。 Seeing other people yawn selectively enhances vigilance: A conceptual replication. https://psycnet.apa.org/record/2024-05516-001

・関連記事

ライオンのあくびには「仲間との結束を強化する」役割があるかもしれない - GIGAZINE



授業中にあくびをして開いた口がふさがらなくなった女子高生、友人の手を借りても口を閉じられず病院へ - GIGAZINE



あくびが「うつる」ようになるのは5歳児から - GIGAZINE



動物が大口を開けてあくびしている写真やムービーいろいろ - GIGAZINE

2023年09月26日 06時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.