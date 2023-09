AIトレーニング会社は作家や詩人を雇いトレーニング素材となるオリジナル短編を書かせている

Rest of Worldの取材を受けたウォータールー大学のダン・ブラウン教授は「タブロイド紙の見出しをフランス語で適切に作れるかどうかはわかりませんが、ヴィクトル・ユーゴーなどの文豪のスタイルを再現した文章が生成できるなら、それは別の信頼性を生みます」と述べ、この種の投資は利益を生む可能性があると認めました。 AppenはRest of Worldに対して、2022年以降に英語以外の言語を含めた執筆請負業者の需要が高まっていることを認め、採用している人材は詩や歌詞、物語など、クリエイティブなAIを作るための高品質なトレーニングデータを生み出せる独自の専門知識を持っていると述べました。 一方でScale AIは、「安全で正確なAIの開発のためには人間が不可欠なので、今後も私たちの仕事には人間が関与し続けるでしょう」と述べたものの、競争上の理由から、採用活動に関する具体的な回答は拒否したとのこと。 初期の文章生成AIは経済ニュースやスポーツ記事の執筆を行いましたが、これは定型的な内容で作れてオリジナリティを求められないためです。詩的文章の生成を求められると、文章生成AIはアメリカを代表する詩人であるウォルト・ホイットマンの「構造化されていない」というスタイルすらほぼまねることができず、定型の詩を生成してしまいます。英語以外の言語だと状況はさらに悪くなります。

AIトレーニング会社として知られる Scale AI や Appen などが、AIによるライティングの質を高めるために作家や詩人を雇って、トレーニングに用いるためのオリジナル短編を書くよう求めていることがわかりました。 AI data training companies like Scale AI are hiring poets - Rest of World https://restofworld.org/2023/ai-developers-fiction-poetry-scale-ai-appen/

2023年09月26日 07時00分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

