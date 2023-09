ウェブ開発の未来を左右するかもしれない大規模アンケート「State of HTML 2023」がスタート

なお、State of HTMLのアンケートには以下のページからアクセスできます。 State of HTML https://stateofhtml.com/ja-JP/

State of HTML 2023 now open! • Lea Verou https://lea.verou.me/blog/2023/state-of-html-2023/

ウェブ開発者を対象にHTMLの使用状況について調査するアンケートプロジェクト「 State of HTML 」が開始しました。このプロジェクトはGoogleと ニジボックス による協賛を得ており、ブラウザ開発におけるロードマップの優先順位にも影響を与えるとのことです。 State of HTML https://stateofhtml.com/ja-JP/

2023年09月25日 23時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, ウェブアプリ, Posted by log1i_yk

