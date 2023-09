2023年09月12日 13時00分 サイエンス

「夢の中から音楽を現実世界に伝える実験」が成功、夢で演奏した音楽をリアルタイムで配信できる可能性も



夢の中でとてもいいメロディーが思い浮かんだのに、起きたら忘れてしまってがっかりした経験がある人もいるかもしれません。新たにロシアのスタートアップ・REMspaceが、「夢の中から音楽をリアルタイムで現実世界に伝える実験」に成功したと発表しました。この成果を応用すれば、夢の中で演奏した音楽をリアルタイムでインターネットやTVなどで放送できる可能性もあるとのことです。



明晰夢とは、見ている本人が「これは夢だ」と自覚することができる夢のことで、中には夢の状況を自分の思い通りに変えることができる人もいます。そんな明晰夢を見ている人は、寝たまま眼球や筋肉の一部を動かすことが可能なケースもあるため、数十年前から「明晰夢を見ている人が現実世界とコミュニケーションを取る方法」についての研究が進められています。



もちろん、明晰夢を見たまま筋肉の一部を動かすことが可能とはいっても、物理的にギターをかき鳴らしたりキーボードをたたいたりすることはできません。そこでREMspaceの研究チームは、「腕の筋肉のわずかな動き」を検出することにより、メロディーをデコードするハードウェアとソフトウェアの組み合わせを考案しました。



研究チームが発表した論文には、「4人の明晰夢の実践者は、筋電図センサーを搭載した腕の筋肉に負担をかけることによって、音楽のリズムを演奏するように訓練されました」「次に、これらのボランティアは明晰夢を誘発し、実験室での睡眠ポリグラフ検査の下でタスクを繰り返すように求められました」と記されています。



実際に、明晰夢を見ている被験者が音楽を現実世界に伝える様子については、以下の動画を見るとよくわかります。



まず、明晰夢を実践している被験者らは、脳波(EEG)・眼球電図(EOG)・筋電図(EMG)を測定するためのハードウェアを体に取り付けられました。





そして被験者らはリズムに合わせて腕の筋肉を動かし、音楽を演奏する訓練を行いました。





筋肉の動きは筋電図として検出され、この筋電図をデコードすることで音楽を伝えることができるという仕組みです。





演奏したのはクイーンの「We Will Rock You」のイントロでした。この部分は2つの音符の組み合わせで構成されているため、比較的演奏が簡単なメロディーといえます。





次に被験者らは明晰夢に入り、夢の中で「We Will Rock You」のイントロに合わせて腕の筋肉を動かそうと試みました。その結果、4人の被験者のうち3人は腕の筋電図から「We Will Rock You」のイントロを演奏することに成功し、研究チームはリアルタイムでデコードした音を聴くことができたとのことです。これらのメロディーはインターネットやTV、ラジオなどを通じてリアルタイムで放送することも可能だと研究チームは主張しています。





今回の実験では2つの音符によるリズムしか含まれていませんでしたが、研究チームは将来的により複雑な曲を演奏できるようになる可能性もあると考えています。しかし、今回の方法を実践するには本人が明晰夢を見ている必要があるため、実行するハードルは比較的高いといえます。



科学系メディアのScience Alertは、「この技術がより発達するまでは、夢で聴いたメロディーを覚えたいなら目が覚めてすぐに録音アプリを開いて曲を口ずさむしかないでしょう。しかし、今回の研究はこの分野において、十分な可能性があることを示しています」と述べました。