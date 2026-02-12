「明晰夢の内容を操る」ことで人々の問題解決能力を高められる可能性が実験で示される
渡辺謙が出演したことでも知られるハリウッド映画「インセプション」では、ターゲットの夢を操作して意思決定に影響を与えるために専任チームが結成されます。そんなインセプションのように、科学者らが明晰夢を見ている人に働きかけることで、問題解決能力を高められる可能性があるとの実験結果が報告されました。
Creative problem-solving after experimentally provoking dreams of unsolved puzzles during REM sleep | Neuroscience of Consciousness | Oxford Academic
https://academic.oup.com/nc/article/2026/1/niaf067/8456489
'Dream engineering' experiment hints at why 'sleeping on it' helps with problem-solving | Live Science
https://www.livescience.com/health/sleep/scientists-infiltrated-volunteers-dreams-to-boost-their-creative-thinking
何かの問題に行き詰まった時、「一度しっかり寝てから考えた方がいい」とアドバイスされることがよくあります。実際に2012年の研究では、連想問題を解くように指示されたボランティアは睡眠を取った後の方が、ずっと起きていたグループよりも成績がよかったことが報告されています。
今回、アメリカのノースウェスタン大学の認知神経科学者であるケン・パーラー教授らの研究チームは、なぜ睡眠が問題解決能力の向上と関連しているのかを調べるため、被験者の「夢」を操作するという実験を行いました。パーラー氏は科学系メディアのLive Scienceに、「この研究の目的は、問題解決のために得られる睡眠の恩恵と、夢を見ることが関係しているかどうかを調べるというものでした」と述べています。
研究チームは、すでに実験室で明晰夢を見られることが実証されているか、少なくとも月に1回以上明晰夢を見ているという被験者20人を募集しました。被験者らは実験室で、制限時間内にさまざまなマッチ棒パズル・絵文字パズル・言語パズル・空間パズルを解くという課題に取り組みました。
被験者がそれぞれのパズルを解いている間、パズルに対応した特定の音楽が流されており、被験者はパズルと音楽の組み合わせを記憶するように指示されました。パズルと音楽の組み合わせは被験者ごとに異なっており、ギターの曲や口笛の曲、ドラムの曲など種類はさまざまだったとのこと。
パズルの難度は高めに設定されており、被験者らが制限時間内に溶けなかったパズルが4つになった時点で課題は終了しました。その後、研究チームは未解決のパズルと結びついた音楽を流し、被験者がパズルと音楽の組み合わせを記憶しているかどうかを確かめました。
パズルの課題を終えた被験者らは、夢を見るまでパズルの答えを考えないように指示された上で、実験室で眠るように促されました。また、被験者には「午前4時に起こされて、感覚刺激を利用して明晰夢を見させる手順(Targeted Lucidity Reactivation、TLR)が実施されること」「明晰夢を見たら特定の眼球運動で伝えてほしいこと」「パズルに関連する音楽が聞こえたら夢の中でパズルを解いてほしいこと」「明晰夢の中でパズルに取り組んでいたら特定の呼吸法で伝えてほしいこと」が伝達されました。
研究チームは伝えた通り午前4時に被験者を起こし、TLRを実践して明晰夢を見るように誘導した後、レム睡眠状態に入った被験者に未解決のパズルと関連付けた音楽を聞かせました。この際に流された音楽は、4つの未解決パズルのうち2つに関連したもので、残り2つの未解決パズルに関連する音楽は流されませんでした。
被験者はレム睡眠期間が終わった後に起こされて、どのような夢を見たのか、夢の中で音楽が聞こえたりパズルに取り組んだりしたかどうかといった質問に答えました。翌朝になってから未解決のパズルに取り組んで、さらに7日間のフォローアップ期間を挟んだ後に、再度パズルを解く機会が与えられました。被験者はフォローアップ期間中も夢日記を付けてどのような夢を見たのかを報告しましたが、起きている間は未解決のパズルに取り組まないように指示されていたとのこと。
