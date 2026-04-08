2026年04月08日 22時57分 サイエンス

ChatGPTは学習を速める一方で長期記憶には残りにくい可能性がある



ChatGPTのようなチャットAIは分からないことを素早く整理したり、難しい内容の説明をかみ砕いたりできるため、学習の補助にも広く使われています。ブラジルのリオデジャネイロ連邦大学に所属するアンドレ・バルカウイ氏らは大学生120人を対象に、ChatGPTを使った学習で課題にかかる時間や、45日後の記憶の残り方にどのような違いが出るかを調べました。



ChatGPT as a cognitive crutch: Evidence from a randomized controlled trial on knowledge retention - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590291125010186



Study Finds ChatGPT May Help You Learn Faster, But There's a Catch : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/study-finds-chatgpt-may-help-you-learn-faster-but-theres-a-catch





バルカウイ氏らは大学生120人を、ChatGPTを学習の補助に使うグループとAIを使わず従来の方法で学ぶグループに無作為に分け、その上で「人工知能をテーマに学習し、その内容を10分間のプレゼンテーションにまとめる」という課題を与えました。



ChatGPTを使うグループは分からないことを調べる時だけでなく、内容を短くまとめたり、意味を説明してもらったり、発表の流れを整えたり、具体例を出してもらったりする時にもChatGPTを使うことができました。しかし、もう一方のAIを使わず従来の方法で学ぶグループは、そうした作業をAIに頼らず、自分で調べたり整理したりする必要がありました。





研究チームによると、学習の45日後に事前の予告なしで学習内容についてテストした結果、ChatGPTを使ったグループの平均正答率は57.6％だったとのことです。これはAIを使わずに学んだグループの平均正答率である68.5％を下回っており、研究チームは「この差は偶然では説明しにくいものだった」と報告しています。



研究チームは45日後のテストでの平均正答率を比較しただけでなく、学習直後を100％とした場合に知識が時間とともにどの程度残ったかもグラフで示しています。下のグラフの青線がAIを利用したグループ、赤線がAIを使わず従来の方法で学んだグループで、縦軸が知識保持率、横軸が学習からの経過日数を示しています。学習から7日後にはAIを利用したグループと従来の方法で学んだグループに差が生じ始め、その後も一貫して従来の方法で学んだグループの方が知識の定着率が高いことがわかります。





サイエンス系メディアのScienceAlertによると、課題を終えるまでにかかった平均時間は、ChatGPTを使ったグループが3.2時間、AIを使わなかったグループが5.8時間で、ChatGPTを使った方が課題は早く終わった一方で、45日後のテストでは知識の定着率が低いという結果になっています。



研究チームはこの結果について、考えたり、覚えたり、整理したりする作業の一部をChatGPTに任せたことで、頭の負担が軽くなりすぎた可能性があると考えています。計算機や検索エンジンでも似たことは起こりますが、ChatGPTは計算や検索だけでなく、要約や説明まで引き受けられるため、学ぶ時に自分で頭を使う機会をさらに減らしうると研究チームはみています。



また、研究チームは、学ぶ時に少し苦労した方が長く覚えやすくなる「望ましい困難」の考え方にも触れています。AIが学習を楽にしすぎると、内容を理解したり記憶に残したりするために必要な頭の働きまで減ってしまう可能性があるというわけです。



ただし、研究チームは生成AIを教育や調査の手助けとして使うこと自体を否定しているわけではなく、「大切なのはAIに任せきりにせず、自分で考えたり理解したりする過程を保ったまま使うことだ」と述べています。