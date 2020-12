本当に有効なSEO対策が何かを見分ける方法

A/Bテストの内容には、サイトマップの変更、リンクの張り方、検索エンジンに有効なサイトデザインなど、さまざまなものが考えられます。そして何がSEOとして効果を発揮するのかはウェブサイトやウェブサイトで扱う製品、そして時期によりけりとのこと。このためSEOとして有効な方法を特定するには多数の実験を行うしかなく、Pinterestが実験したところ、一般的に有効と言われるSEOの中でも全く役に立たないものが存在する一方で、「本当に意味があるのか?」と疑わしかった方法が効果を発揮することもあったそうです。 例えば、Pinterestでピンをまとめて保存する「ボード」にはタイトルタグの複製が多すぎることがGoogle Search Consoleで判明しました。ボードページのタイトルタグは「{board_name} on Pinterest,」で設定されており、複数のユーザーが同じ名前で登録を行っていました。ページタイトルはSEOにとって重要な要素であることから、重複するタイトルタグを減らすことが一般的には有効だと言われています。そこでページタイトルを「{board_name} on Pinterest | ({number} Pins).」にし、タイトルタグの重複を防ぐ実験が行われましたが、グループ間のトラフィックに有意な差は見られませんでした。

ウェブサイトが オーガニック検索 の検索結果の上位に表示されるためには、 SEO(検索エンジン最適化) が必要です。写真共有サービスの Pinterest が、どのような変更をウェブサイトに加えれば多くの人がPinterestを見つけて利用するようになるのかをA/Bテストで実験したとして、その内容をまとめています。 Demystifying SEO with experiments | by Pinterest Engineering | Pinterest Engineering Blog | Medium https://medium.com/pinterest-engineering/demystifying-seo-with-experiments-a183b325cf4c PinterestはA/Bテストを行うにあたり、まず「関連項目バーのありなし」といった特定の切り口に従ってトラフィックをグループ分けし、それぞれのグループのアクセス数を日時で集計するとのこと。また、集計結果を表示するダッシュボードも独自で開発したものだそうです。

