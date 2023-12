2023年12月07日 07時00分 サイエンス

「耳鳴り」は聴覚神経の問題に脳が対処しようとした結果の可能性があるとの研究結果



耳鳴りは実際には周りで音がしていないのにもかかわらず音が聞こえる現象であり、世界中の成人の10人に1人が耳鳴りを経験しているといわれています。そんな耳鳴りは、聴覚検査では見つからない程度の聴覚神経の問題に対処する脳が引き起こしているケースがあることが、ハーバード大学医学部の教育病院であるMass Eye and Earの研究で明らかになりました。



Evidence of cochlear neural degeneration in normal-hearing subjects with tinnitus | Scientific Reports

https://www.nature.com/articles/s41598-023-46741-5





Loss of auditory nerve fibers uncovered in in | EurekAlert!

https://www.eurekalert.org/news-releases/1009360



Tinnitus Could Be Our Brain's Way of Coping With Nerve Damage : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/tinnitus-could-be-our-brains-way-of-coping-with-nerve-damage



耳鳴りの多くは一時的ですが、一部の人々には3カ月以上にわたり慢性的に聞こえ続けることがあります。Mass Eye and Earの主任研究者であるステファン・メイソン博士は、「耳鳴りは単に音が持続的に聞こえるのが不快であるだけでなく、その症状は多くの患者を衰弱させ、睡眠不足・社会的孤立・不安・抑うつ状態を引き起こし、仕事のパフォーマンスに悪影響を及ぼし、生活の質を著しく低下させます」と述べ、耳鳴りの悪影響は大きいと指摘しています。





一般的に耳鳴りは、騒音への暴露や難聴、ケガ、耳の閉塞(へいそく)、感染症といった耳の障害に関連しているといわれています。耳鳴りが発生するプロセスはよくわかっていませんが、物理的な振動がないにもかかわらず音が聞こえるため、音の情報を脳に伝える神経で問題が生じているというのが主要な理論だとのこと。



この理論の支持者らは、脳が聴覚の喪失や聴覚神経の損傷を補うため、まったく音が聞こえない時に音を拾おうとして耳鳴りが発生すると考えています。しかし、慢性的な耳鳴りを経験する患者の多くに難聴がみられるものの、中には聴覚検査で異常がみられない患者もいるため、この理論には異議が唱えられていました。





メイソン氏らの研究チームは、聴覚検査に異常がみられなかった18歳~72歳の294人の被験者を対象に、耳鳴りの症状と聴覚神経の損傷について分析する研究を行いました。今回の研究では、被験者のうち29人が6カ月以上にわたる慢性的な耳鳴りを、64人が6カ月未満の耳鳴りまたは騒音に暴露した後の一時的な耳鳴りを経験しており、残りの被験者は耳鳴りを経験したことがなかったとのこと。



分析の結果、正常な聴覚を持っているにもかかわらず耳鳴りを経験する被験者らは、音の情報を脳に送る蝸牛(かぎゅう)神経が損傷するCochlear synaptopathy(蝸牛神経変性症)を持っていることが明らかになりました。蝸牛神経変性症は有毛細胞の障害を伴わず、通常の聴力検査や組織解析では検出できないものの、蝸牛神経間のシナプスが減少して加齢性難聴の発症を加速させるとされています。



また、耳鳴りの程度が蝸牛神経変性症の重要な予測因子になることや、慢性的な耳鳴りを持つ患者らは脳幹の活動亢進を示していることもわかったと報告されています。



メイソン氏は今回の研究結果が、「耳鳴りは正常な聴力を持つ人も含めて聴覚神経の障害によって引き起こされる」という考えを補強するものだと指摘。「耳鳴りの発生メカニズムを完全に理解しなくては、耳鳴りを治すことはできません。この研究は、耳鳴りをなくすという究極の目標に向けた第一歩です」と述べました。