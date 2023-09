ギネスワールドレコーズがジャニー喜多川の記録をサイトから削除

・関連記事

犬の長寿記録がわずか2週間で破られる、その年齢はなんと30歳と266日超 - GIGAZINE



学生の自作EVが「加速」の世界最高記録を樹立 - GIGAZINE



洗濯機投げの世界記録更新、スウェーデン人ボディビルダーが洗濯機を約4.5m投げてタイトルを獲得 - GIGAZINE



世界記録となった「1万1308点のコカ・コーラ缶コレクション」が圧倒的 - GIGAZINE



ギネス世界記録から抹消されたドンキーコングのハイスコア世界記録が復活 - GIGAZINE



Redditの歴史上最も低評価を集めてギネス世界記録にもなってしまったコメントとは? - GIGAZINE



ギネス記録にもなった「世界最大のビデオゲームコレクション」こと2万139本のゲームコレクションがスゴ過ぎる - GIGAZINE



ギネス記録を更新した時速40キロメートルで走行可能な世界最小の自動車 - GIGAZINE



2023年09月07日 15時53分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.