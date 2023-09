Steam上ではどんなゲームが人気なのか「ゲームタイトル」をベースに分析、収益性の高い単語とは？

by Global Panorama PC向けのゲーム配信プラットフォーム・Steamで取り扱われているゲームの分析により、タイトルに「HD」「Manager」「Remastered」などが含まれている作品は収益が高い傾向があることがわかりました。この調査ではまた、あまり人気が出ないゲームのタイトルによく入っている単語も判明しています。 What's in a name? Top Steam game titles revealed! https://newsletter.gamediscover.co/p/whats-in-a-name-top-steam-game-titles ゲームの探し方などについての情報を提供しているGameDiscoverCoは、「Steam上のゲームのタイトルに含まれる単語のうち、生涯粗利益の中央値が最も高くなるのは何?」という疑問を元に、Steamのゲームタイトルに100回以上出てくる単語の集計を行いました。 その結果、213個の単語が見つかりました。単語の完全なリストを掲載したスプレッドシートには、 このリンク からアクセスできます。

2023年09月07日

