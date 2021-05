2021年05月06日 17時00分 ネットサービス

Twitterでバズった楽曲をまとめた日替わりヒットチャート「Billboard Hot Trending」をビルボードが発表



シングル人気チャートの「Billboard Hot 100」やアルバム・EP人気チャートの「Billboard 200」といった大きな影響力を持つ週間ヒットチャートを提供しているビルボードは、2020年からYouTubeや各種音楽ストリーミングサービスでの楽曲再生数をチャートに反映しており、市場の流行に即したチャートの作成を続けています。そんなビルボードがTwitterと協力し、Twitterで話題になった楽曲をまとめた日替わりヒットチャート「Billboard Hot Trending」の提供を開始することを発表しました。



Billboard & Twitter Team for 'Hot Trending' Chart | Billboard

https://www.billboard.com/articles/business/chart-beat/9567445/billboard-twitter-hot-trending-chart/



Billboard Teams Up With Twitter to Create Chart for Most-Tweeted Songs - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-05/billboard-teams-up-with-twitter-to-create-chart-for-most-tweeted-songs



Billboard Hot Trendingの開始は、マーケティング会議NewFrontsの中で2021年5月5日に発表されました。



ビルボードによると、Billboard Hot Trendingは、Twitterに投稿される「新曲に関する話題」「ライブイベントに関する話題」「懐かしい音楽に関する会話」といった音楽に関連する情報をリアルタイムで追跡して作成されるとのこと。また、ビルボードが提供する従来の週間ヒットチャートと異なり、Billboard Hot Trendingは日替わりで提供されることが明らかになっています。





ビルボードは「Billboard Hot Trendingでは、人々が聞いている楽曲ではなく、話題に挙げている楽曲を追跡します」と述べ、Billboard Hot Trendingの独自性を強調しています。また、Twitterでエンタテインメントパートナーシップ部門のリーダーを務めるサラ・ローゼン氏は「音楽は、世界中のSNSで最も人気のあるトピックです」「Billboard Hot Trendingは、他の全てのチャートと異なる切り口で音楽の情報を視覚化します」と述べています。