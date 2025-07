2025年07月11日 11時07分 ネットサービス

YouTubeがトレンド動画を表示する「急上昇」ページを廃止してカテゴリー別のチャートを導入へ



YouTubeにはさまざまな動画をまとめる「探索」というメニューがあり、その中には直近で大きく話題になった動画を自動でリストアップしてくれる「急上昇」というページがあります。YouTubeは、「いまやトレンドを知る方法が変化した」という理由から、この「急上昇」のページを廃止した上で、YouTube Chartsにカテゴリー別のトレンドリストをまとめる方針に変更することを発表しました。



🚩お知らせ:急上昇ページの廃止 - YouTube コミュニティ

https://support.google.com/youtube/thread/356751870/



YouTube is getting rid of its Trending page and Trending Now list | TechCrunch

https://techcrunch.com/2025/07/10/youtube-is-getting-rid-of-its-trending-page-and-trending-now-list/



Googleは、「2015年に『急上昇』ページを初めてリリースした当時、『今のトレンドは何か』という問いに対して、誰もが注目している話題の動画を1つのリストで簡単に把握することができていました。しかし現在では、トレンドは多くのファンダムによって生み出される多種多様な動画で構成されており、多様なコミュニティで楽しまれるマイクロ トレンドもこれまで以上に増えています。視聴者は、おすすめや検索候補からショート動画、コメント、コミュニティまで、YouTubeのさまざまな場所でトレンドを把握するようになっています」と述べており、トレンドを知る方法が変化したことで、「急上昇」へのアクセス数が過去5年間で大幅に減少したことを明らかにしています。





こうした理由から、YouTubeは従来の「急上昇」のページとリストを廃止し、カテゴリ別のチャートに移行すると発表しました。具体的には、YouTubeのチャートをまとめたページ「YouTube Charts」の「急上昇のミュージックビデオ」「ポッドキャスト番組ウィークリーランキング」「話題の映画の予告編」で、カテゴリー別に話題になった動画をチェックできるようになります。



YouTube music charts: United States Trending Music Videos

https://charts.youtube.com/charts/TrendingVideos/us/RightNow





YouTube podcast charts: United States Weekly Top Podcast Shows

https://charts.youtube.com/podcasts





YouTube music charts: Japan Trending Movie Trailers

https://charts.youtube.com/charts/TrendingTrailers/JP





ただし、ゲーム関連の動画については引き続きYouTubeの「探索」で、「ゲーム」というカテゴリーでまとめられるとのこと。



YouTube - Gaming

https://www.youtube.com/gaming





また、YouTubeは「人気コンテンツをチャートでハイライトするだけでなく、パーソナライズされたおすすめ機能を通じて、視聴者が気に入ると思われる動画を引き続き表示していきます」と述べており、「探索」自体は廃止しない模様。



YouTubeは「クリエイターがそれぞれの視聴者に人気のあるコンテンツを把握するためのツールを提供することに、今後も引き続き注力していきます」と述べました。