BraveのNightly版に日本語でも返答可能なチャットAI「Leo」が搭載されたので使ってみた



ウェブブラウザ「Brave」のNightly版(開発者向けテスト版)にチャットAI「Leo」が搭載されました。LeoはMetaが開発した大規模言語モデル「Llama 2」をベースに開発されており、ユーザーの質問に自然な言語で返答できるほか、ウェブページの要約機能なども備えているとのこと。Leoの性能を確かめるべく、実際にBraveのNightly版をインストールして使ってみました。



Leo, Brave's browser-native AI assistant, is now available in Nightly version for testing | Brave

https://brave.com/leo-release/



BraveのNightly版をインストールするには、まず以下のリンク先にアクセスします。



Brave Nightlyをダウンロード | Brave

https://brave.com/ja/download-nightly/



リンク先にアクセスしたら「Windows64ビット用Nightlyをダウンロード」をクリックしてインストーラーをダウンロードします。





インストーラーのダウンロードが完了したらダブルクリックして実行します。





セキュリティの警告が表示されたら「実行」をクリック。





後は待っているだけで必要なファイルのダウンロードとインストールが実行されます。





インストールが完了するとBraveのNightly版が自動的に起動します。





チャットAI「Leo」は画面右側のサイドバー内にある吹き出し型のアイコンをクリックすると起動できます。今回試した際は、初回起動時は吹き出し型のアイコンが表示されていなかったのですが、Braveをいったん終了してから再起動すると表示されました。





Leoの初回起動時には説明文が表示されるので、よく読んでから「同意してはじめる」をクリック。





これでLeoと会話できるようになりました。





Leoと会話するには、画面下部の入力欄に文章を入力してから送信ボタンをクリックすればOK。





今回は「Braveってどんなブラウザなの?」と入力して送信ボタンをクリックしました。





すると、英語であいさつした後に日本語で返答してくれました。





続いて「GIGAZINEって知ってる?」と質問してみると、「GIGAZINEはテクノロジーやガジェットに関するニュースサイトです」という旨の返答が英語で返ってきました。





「日本語で返事してください」と頼むと、GIGAZINEについて日本語で教えてくれました。





「大阪駅から京都駅への運賃は?」と尋ねると、日本語と英語が混ざった文章で「590円」と教えてくれました。しかし、記事作成時点の大阪駅から京都駅の運賃は580円なので、Leoの返答は誤りです。





LeoにはBraveで閲覧中のページを要約する機能も搭載されています。要約可能なページを開いている状態でLeoを起動すると「Summarize this page(このページを要約)」というボタンが表示されるのでクリック。





すると、ページの要約が表示されました。





GIGAZINEの記事も要約できるか試してみたところ、「Summarize this page」ボタンが表示されませんでした。





「このページを要約して」と頼んでみたところ、「もちろん。以下がこのページの要約です」と言いつつ、記事内容とは無関係な自己紹介を始めてしまいました。Leoは日本語でも返答してくれますが、まだ精度は低いようです。





なお、Leoは今後も性能の改善が続けられ、今後数カ月以内に全ユーザーに向けてリリースされる予定です。